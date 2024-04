Garmin fenix 7X Solar, prezzo crollato: minimo storico e sconto spaziale

Fonte foto: Garmin

Nel suo piccolo Garmin ha rivoluzionato il mercato degli smartwatch. E lo ha fatto grazie a dispositivi completamente differenti rispetto a quelli dei principali competitor. Smartwatch pensati per chi ama l’attività fisica e l’avventura all’aperto, ma che allo stesso tempo sono perfetti anche per la vita di tutti i giorni, grazie alle tantissime funzionalità disponibili. Orologi realizzati con materiali super resistenti e che in alcuni casi si ricaricano sfruttando la luce del sole. Proprio come questo Garmin fenix 7X Solar, smartwatch premium che oggi troviamo su Amazon anche a un super prezzo.

In questo articolo ti parliamo proprio della promo disponibile oggi sul sito di e-commerce. Lo smartwatch di Garmin, infatti, è il protagonista di una delle migliori offerte di questa giornata grazie allo sconto eccezionale del 35% che fa risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino. Uno sconto mai visto prima e che lo fa diventare un bero best-buy. Il prezzo resta sempre elevato, ma abbiamo tra le mani un orologio che non ha paura di essere paragonati all’Apple Watch Ultra 2. Approfittane subito, queste offerte hanno sempre una durata abbastanza breve.

Garmin fenix 7X Solar

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Garmin fenix 7X Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente una di quelle da prendere al volo. Oggi troviamo il Garmin fenix 7X Solar in promo a un prezzo di 549 euro con uno sconto del 35% rispetto a quello di listino. Oltre a trattarsi del minimo storico sul sito di e-commerce è anche uno dei migliori prezzi di tutto il web. Risparmi ben 300 euro e puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate da 109,80 euro al mese a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando effettui l’ordine).

Garmin fenix 7X Solar

Garmin fenix 7X Solar: funzionalità e caratteristiche

A costo di sembrare ripetitivi, è necessario specificare che questo Garmin fenix 7X Solar non è uno smartwatch come tutti gli altri. Fa parte di una piccola nicchia di orologi smart realizzati con materiali super resistenti e dotati di una speciale lente sulla scocca che trasforma i raggi del sole in energia extra per la batteria. E proprio l’autonomia è una delle killer feature di questo orologio. Grazie alla ricarica solare, la batteria può durare più di 30 giorni, un vero record per uno smartwatch. Ti dimenticherai di ricaricarlo e di portarlo al polso. Passando a caratteristiche più tecniche, l’orologio ha uno schermo da 1,43 pollici ed è realizzato con materiali super resistenti ed è stato testato secondo gli standard militari USA per resistenza termica, agli urti e all’acqua.

Le funzioni del Garmin fenix 7X Solar sono veramente uniche. A bordo sono presenti una trentina di app dedicate a tutte le attività sportive più praticate, dalla corsa, al nuoto (è anche impermeabile) fino a quelle più avventurose come lo sci, la mountain bike e il surf. Per ognuna puoi raccogliere statistiche ad hoc e analizzare i dati con cura per migliorare le tue performance. L’orologio ti suggerisce anche degli allenamenti per prepararti al meglio alle gare di livello agonistico. Non manca un chip GPS di ultima generazione con delle app ad hoc che ti mostrano i sentieri e ti aiutano a orientare tra i boschi.

Lo smartwatch si rivela un ottimo alleato anche se devi tenere sotto controllo il tuo stato di salute. I sensori monitorano costantemente la frequenza cardiaca e il livello di saturazione nel sangue. Nel caso in cui rileva dei dati anomali, ti avvisa immediatamente con delle notifiche. Molto utile la funzione "report mattutino" che ti invia una panoramica del sonno, del recupero dall’allenamento e lo stato della variabilità della frequenza cardiaca. Lo puoi personalizzare in base alle tue necessità.

Chiudiamo con alcune funzioni utili nella vita di tutti i giorni. Con Smart Notification, collegando lo smartwatch allo smartphone, ricevi sul polso le notifiche dei messaggi in entrata. L’app Garmin Pay, invece, ti permette di pagare la spesa o il conto al ristorante in modalità contactless.

Garmin fenix 7X Solar