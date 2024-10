Garmin fenix 7X Solar, sconto esagerato su Amazon: prezzo crollato

Fonte foto: Garmin

L’unicità degli smartwatch Garmin fenix è anche uno dei motivi del loro successo. Presenti sul mercato da oramai diversi anni, sono indubbiamente tra i migliori orologi della loro nicchia di appartenenza. Smartwatch che si contraddistinguono per la resistenza e per le loro funzionalità avanzate che si rivelano utili mentre pratichi le tue attività preferite, anche quello un po’ più spericolate. In questa categoria rientra sicuramente il Garmin fenix 7X Solar, uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato e che da oggi trovi anche in offerta speciale su Amazon con uno sconto di ben il 28%. Minimo storico di quest’ultimo periodo e che lo fa diventare immediatamente un best-buy.

Questo smartwatch di Garmin, oltre a fare della resistenza uno dei suoi punti forti, ha un’altra caratteristica che lo contraddistingue: si ricarica con la luce del sole. Il merito è di una speciale lente presente sulla scocca che intercetta i raggi solari e li trasforma in energia extra che permette all’autonomia di superare i 30 giorni, un vero record nel settore. Oltre a questo ha tante altre funzioni: un monitoraggio avanzato e preciso della salute che ti avvisa in tempo reale se nota qualche dato anomalo. Hai al polso un orologio multifunzione con pochi eguali sul mercato: approfitta subito della promo di oggi.

Garmin fenix 7X Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Garmin fenix 7X Solar è disponibile su Amazon a un prezzo di 543 euro, con uno sconto del 28% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di poco superiore ai 200 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva nella fase di check-out. Per la consegna devi aspettare qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

Garmin fenix 7x Solar: le caratteristiche e le funzionalità

Il Garmin fenix 7X Solar è un orologio polifunzionale che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni per controllare il tuo stato di salute, ricevere le notifiche dello smartphone, sia quando ti alleni per raccogliere tanti dati utili per migliorare le tue performance. Uno sportwatch con pochi eguali sul mercato, anche grazie all’estrema resistenza. I materiali con i quali è stato realizzato gli hanno permesso di superare gli standard militari USA che assicurano una resistenza alle cadute, ai graffi, all’acqua e agli sbalzi di temperatura. L’altra caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri orologio sul mercato, è la presenza di una particolare lente sulla scocca in grado di "intercettare" i raggi solari e di trasformarli in energia extra per la batteria, che in questo modo può arrivare a durare anche più di 30 giorni. Sulla scocca sono presenti anche dei pulsati che ti permettono di gestire le funzioni principali dell’orologio nel caso in cui sei impossibilitato a utilizzare lo schermo touch.

Per gli amanti dello sport, ci sono più di 30 profili sportivi pre-caricati. Oltre alle classiche attività come la corsa, il ciclismo e il nuoto, ce ne sono alcune dedicati agli amanti dell’avventura. Sci alpinismo, snowboard, mountain bike, surf, solo per citarne alcune. Per ogni profilo sportivo puoi raccogliere statistiche avanzate e ottenere dati utili per migliorare le tue performance. Per gli amanti del running, ad esempio, puoi calcolare le previsioni in gara, i tempi sul giro e allenarti per la 5 o la 10 chilometri e anche per la mezza maratona. Non manca un chip GNSS molto preciso che individua la tua posizione nel giro di pochi secondi.

Sotto lo schermo touch ci sono anche sensori adibiti al monitoraggio della tua salute. Dalla frequenza cardiaca in tempo reale alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, è come avere un medico sempre al tuo fianco. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report giornaliero su come hai riposato. Puoi anche ricevere un report mattutino con una panoramica del sonno, i tempi di recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e gli aggiornamenti meteo.

Collegando l’orologio allo smartwatch ricevi le notifiche direttamente sul polso. Garmin Pay, invece, è l’app che ti permette di effettuare pagamenti contactless al ristorante o al supermercato.

