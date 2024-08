Garmin fenix 7X Solar, prezzo mai visto prima: sconto esagerato

Lo smartwatch top di Garmin è in offerta su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi più di 200 euro. Minimo storico per uno smartwatch super resistente e un’autonomia infinita.

Se tra i buoni propositi di questi ultimi mesi dell’anno c’è anche quello di tornare in forma e di ricominciare con l’attività fisica, questa è una di quelle offerte che non dovete farvi scappare e che fa al caso vostro. Da oggi su Amazon trovate il Garmin fenix 7X Solar in offerta al minimo storico e con uno sconto eccezionale del 32% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Abbiamo a che fare con un orologio veramente unico, dotato di tecnologie avanzatissime, di materiali unici e che si adatta a qualsiasi situazione, anche quelle più avventurose.

Parliamo di uno dei pochi orologi al mondo in grado di ricaricarsi con la luce del sole: grazie a una particolare lente presente sulla scocca trasforma i raggi del sole in energia extra per la batteria. Grazie a questa particolare funzione l’autonomia può arrivare fino a più di 35 giorni. Se non è un record per il mondo degli smartwatch, poco ci manca. Ma non finisce qui: più di 30 app per lo sport, resistente alle cadute, monitoraggio avanzato della salute e dei principali parametri vitali. Un vero affare da non farsi sfuggire.

Garmin fenix 7X Solar in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Uno sconto così non lo si era mai visto per il Garmin fenix 7X Solar. Lo smartwatch super resistente è disponibile con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a 512,99 euro, con un risparmio netto che supera i 200 euro. Il prezzo è sicuramente elevato, ma abbiamo a che fare con un orologio che si posiziona nella fascia altissima del mercato e che non ha nulla da invidiare all’Apple Watch Ultra 2. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Per la spedizione e la consegna devi aspettare pochissimi giorni.

Garmin fenix 7X Solar: le caratteristiche tecniche

Il miglior compagno che puoi avere al polso nelle tue avventure all’aperto. Il Garmin fenix 7X Solar è uno dei migliori orologi smart che puoi trovare oggi sul mercato nella fascia alta del mercato. Dotato delle funzionalità più avanzate, si adatta sia alla vita di tutti i giorni sia alle avventure all’aperto.

Partiamo dal design e dalle funzioni più interessanti. Lo smartwatch è dotato di un display AMOLED circolare che si vede molto bene anche sotto la luce diretta del sole. Sulla scocca è presente una lente a ricarica solare Power Glass che trasforma i raggi solari in energia extra per la batteria. In questo modo, l’autonomia può arrivare fino a più di 35 giorni con un utilizzo normale. Lo smartwatch rientra nella categoria dei dispositivi rugged, cioè quegli orologi super resistenti che puoi utilizzare quando fai trekking ed escursioni all’aperto. Resiste alle cadute, ai graffi, è impermeabile e non soffre gli sbalzi di temperatura.

Come anticipato, è il compagno perfetto per gli amanti delle attività fisiche. A bordo trovi più di 30 applicazioni dedicate a singoli sport, tra cui attività all’aperto come snowboard, mountain bike, sci alpinismo, surf e tante altre. Per ognuna puoi raccogliere statistiche avanzate da analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GPS ad alta precisione che individua la tua posizione in pochissimo tempo e puoi anche consultare cartine geografiche che ti segnalano i sentieri in montagna e in mezzo ai boschi. Per gli amanti della corsa ci sono tutta una serie di funzioni che ti permettono di arrivare preparato alle gare agonistiche.

Tutte queste funzioni senza un set completo di strumenti per il monitoraggio della salute sarebbero inutili. Non a caso sul Garmin fenix 7X Solar ci sono sensori che tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali in tempo reale, a partire dalla frequenza cardiaca fino ad arrivare alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. È disponibile anche un coach del sonno che ti fornisce un report completo su come hai riposato durante la notte.

Chiudiamo con le ultime funzioni. Smart Notification ti permette di ricevere le notifiche dei messaggi direttamente sull’orologio, mentre con Garmin Pay puoi pagare la spesa o il conto al ristorante con il tuo smartphone.

