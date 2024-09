Garmin fenix 7X Solar, offerta spaziale su Amazon: prezzo mai visto prima

Fonte foto: Garmin

C’è una categoria di smartwatch nella quale Garmin ha pochi eguali. Si tratta degli orologi sportivi super resistenti pensati per chi ama andare all’avventura e vivere esperienze sempre diverse. In questa speciale nicchia di mercato rientra sicuramente il Garmin fenix 7x Solar, orologio top di gamma protagonista di una delle migliori offerte che puoi trovare oggi su Amazon. Il merito è del super sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico e ti aiuta a risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino.

Un orologio veramente unico per diversi motivi. In primis per la sua resistenza: è stato costruito per durare nel tempo e non teme graffi, cadute e l’acqua. Inoltre, un’altra caratteristica che lo contraddistingue dalla concorrenza è presente direttamente nel nome. Infatti, il suffisso "Solar" sta a indicare la presenza di una particolare lente sulla scocca che è in grado di intercettare i raggi del sole e di trasformarli in energia extra per la batteria. In questo modo l’autonomia può sfiorare i 30 giorni. E come tutti gli smartwatch è dotato anche di un monitoraggio della salute e dell’attività fisica avanzato. A questo prezzo fai un vero affare: non fartelo scappare.

Garmin fenix 7x Solar: prezzo, offerta e sconto Amazon

Sconto speciale per il Garmin fenix 7x Solar. L’orologio super resistente di Garmin è disponibile su Amazon a un prezzo di 520,99 euro con uno sconto del 31% su quello consigliato. Si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e riesci a risparmiare più di 220 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Hai anche tutto il tempo per provarlo: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Garmin fenix 7x Solar: funzionalità e caratteristiche

Impossibile non farsi catturare dalle straordinarie capacità del Garmin fenix 7x Solar. L’orologio smart di Garmin è pensato per chi ama una vita avventurosa, ma anche per la vita di tutti i giorni grazie a una serie di funzionalità che ti semplificano le piccole azioni quotidiane. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità.

Partiamo da un paio di numeri. L’orologio ha uno schermo da 1,4 pollici molto luminoso e ha una batteria che può raggiungere i 28 giorni di carica. Il segreto è nella speciale lente PowerGlass che sfrutta l’energia del sole per prolungare l’autonomia. Inoltre, come detto, lo smartwatch di Garmin è anche molto resistente e ha superato i test militari USA per la sua resistenza alle cadute, ai graffi ed è anche impermeabile.

Il Garmin fenix 7X Solar è soprattutto un orologio per chi ama fare attività fisica. Non a caso a bordo hai 25 app dedicate agli sport. Oltre a quelle classiche (corsa, ciclismo, nuoto), hai alcuni profili sport precaricati veramente unici: sci alpinismo, snowboard, surf, mountain bike, solo per citarne alcuni. Per ognuno di questi hai anche delle statistiche avanzate ad hoc che puoi analizzare facilmente dalla smartphone. A disposizione hai anche gli allenamenti ad alta intensità per restare sempre al massimo della forma. Se sei un appassionato di running, inoltre, hai tutta una serie di funzioni per migliorare le tue performance e per arrivare preparato alle gare amatoriali. Non manca un chip GNSS che ti geolocalizza in pochissimo tempo.

Tutte queste funzionalità sarebbero inutili senza un monitoraggio avanzato della salute. Grazie ai sensori nascosti sotto la scocca, l’orologio Garmin tiene sotto controllo in tempo reale i tuoi parametri vitali, come ad esempio il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno. Inoltre, al mattino ricevi un report con le informazioni più importanti per cominciare al meglio la giornata: panoramica del sonno, recupero dall’allenamento, lo stato della variabilità della frequenza cardiaca e le previsioni meteo. Puoi personalizzare questo report con le info che ritieni più utili.

Chiudiamo con un paio di funzioni molto utili. Con Smart Notification ricevi le notifiche dello smartphone direttamente sul polso, mentre l’app Garmin Pay permette di pagare la spesa o il conto al ristorante direttamente dall’orologio.

