Google Docs ora può creare immagini con l'AI

Imagen 3, il tool AI per creare immagini, arriva su Google Docs semplificando l’aggiunta di immagini a un qualsiasi testo creato con la suite per la produttività

Fonte foto: sdx15/Shutterstock

Buone notizie per gli utenti che utilizzano la suite per la produttività di Big G: Google Documenti ora consente di utilizzare Imagen 3, la funzione basata sull’intelligenza artificiale di Google Gemini che aiuta gli utenti a creare immagini personalizzate partendo da un prompt testuale.

Per accedere a questo utilissimo tool, da oggi non bisognerà più uscire da Docs ma sarà possibile dare vita alle proprie immagini create su misura direttamente dal foglio in uso.

Come funziona Imagen 3 su Google Docs

Imagen 3 è un modello di intelligenza artificiale avanzato sviluppato da Google per aiutare gli utenti generare le proprie immagini personalizzate partendo da delle semplici descrizioni testuali più o meno dettagliate.

Questo strumento utilizza tecnologie per il linguaggio naturale combinate con modelli di diffusione per interpretare il testo fornito e arrivare alla creazione di progetti (anche piuttosto complessi), coerenti con quanto richiesto, che possono essere utilizzati in qualsiasi contesto, da quelli educativi fino a quelli aziendali.

La piena integrazione di questa funzione con Google Docs non solo permette alle persone di accedervi molto più semplicemente, ma consente anche di espandere ulteriormente le potenzialità della suite per la produttività che, grazie a Google Gemini, rende molto più semplice la produzione di documenti rendendoli ancora più completi e coinvolgenti.

Per utilizzare Imagen 3 basta andare su Inserisci, fare clic su Immagine e, infine, selezionare l’impostazione Aiutami a creare un’immagine.

A questo punto non resta che scrivere una descrizione più o meno dettagliata di ciò che si vuole realizzare e scegliere uno tra i diversi formati d’immagine, così da realizzare una foto che si adatta perfettamente all’impaginazione del documento. Tra le altre cose è anche possibile scegliere uno dei vari stili tra quelli disponibili, così da rendere la foto ancora più coerente col testo a cui viene allegata.

Altra novità molto interessante in arrivo con l’introduzione di questa funzione AI è un miglioramento dell’Immagine di copertina, una caratteristica aggiunta su Google Documenti solo qualche mese fa, che permette agli utenti di caricare un’immagine di copertina, appunto, per il proprio documento oppure di sceglierne una dalle immagini stock.

Ora è anche possibile generare una foto personalizzata grazie all’intelligenza artificiale, così da rendere ancora più personale il proprio elaborato. È bene ricordare, però, che questa caratteristica è disponibile solamente in modalità senza pagina, accessibile andando su File, cliccando su Imposta pagina e selezionando l’opzione Senza pagina.

Quando arrivano le nuove funzioni

Al momento l’integrazione di Imagen 3 all’interno di Google Documenti è ancora in fase di distribuzione ed è riservata esclusivamente agli utenti di Google Workspace con abbonamenti ai piani Gemini Business, Gemini Enterprise, Gemini Education, Gemini Education Premium o con Google One AI Premium. Stando alle indicazioni di Google, però, l’impostazione dovrebbe essere disponibile per tutti entro la fine dell’anno.