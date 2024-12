Rivoluzione YouTube in arrivo: Google annuncia Veo 2

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un post sul suo blog ufficiale Google, che ha annunciato l’arrivo di alcune nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale da utilizzare per la generazione di video realistici.

La prima è Veo 2, seconda versione di un modello AI già annunciato allo scorso Google I/O 2024, a metà maggio. Con questo aggiornamento, però, le cose cambiano radicalmente e, dai video condivisi da Big G, i risultati sono davvero impressionanti e, per di più, potranno essere usati direttamente dai creativi su YouTube, senza bisogno di ricorrere a tool esterni.

Google Veo 2 cos’è e quando arriva

Google Veo 2, è un modello AI che permette all’utente la creazione di video realistici con un elevatissimo livello di dettaglio e, stando alle dichiarazioni del colosso di Mountain View, è in grado di riprodurre alla perfezione le espressioni umane e il movimento.

Utilizzare questo modello è relativamente semplice e l’utente deve solo partire da un prompt testuale con cui descrive all’AI ciò di cui ha bisogno.

La vera particolarità, però, sta nei dettagli, con la possibilità di generare fotogrammi estremamente specifici, chiedendo, ad esempio, inquadrature particolari o l’utilizzo di effetti cinematografici per ottenere risultati ancora più fotorealistici e credibili.

Una vera rivoluzione, ad esempio, per i videomaker, i registi e i creativi che lavorano con YouTube che potranno a breve accedere a un sistema di creazione video semplice ma estremamente efficace.

Altra caratteristica molto interessante riguarda il controllo sui contenuti generati dall’AI: ogni video realizzato con Veo 2 viene “marchiato” con SynthID, una filigrana invisibile (e che, dunque, non appare sul video finale) che però permette ai vari sistemi di identificare tale video come creato dall’intelligenza artificiale, evitando quindi la diffusione di contenuti fake spacciati per veri.

Veo 2 sarà accessibile tramite una lista di attesa attraverso VideoFX, presente all’interno di Google Workspace Labs, la piattaforma che permette di testare i prodotti non ancora definitivi del colosso della tecnologia. Per adesso l’Italia non è ancora tra i paesi in cui è possibile provare il servizio anche se dall’anno prossimo la funzione dovrebbe arrivare a livello globale all’interno dei vari prodotti dell’azienda di Mountain View.

Altre novità presentate da Google

Oltre a Veo 2, Google ha presentato anche un corposo aggiornamento per Imagen 3, il modello AI destinato alla generazione immagini.

Stando alle dichiarazioni del colosso della tecnologia, le foto create sono più luminose, hanno una composizione migliore e un maggior livello di dettaglio a garanzia di immagini molto più realistiche.

L’altra novità è Whisk, un tool che unisce Imagen 3 alle funzioni di comprensione visiva di Google Gemini, consentendo agli utenti di utilizzare le immagini come prompt per creare nuovi contenuti originali.

Da quello che sappiamo l’update di Imagen 3 è già in fase di distribuzione in tutto il mondo, sempre tramite ImageFX. Per quanto riguarda Whisk, invece, per il momento, questo strumento è accessibile unicamente negli Stati Uniti e Big G non ha ancora fornito maggiori informazioni riguardo a una release globale del prodotto.