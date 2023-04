Google Drive ha un limite, ma nessuno lo sa

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Tra i tanti servizi che offrono spazio cloud per archiviaere i propri file, uno dei più diffusi è certamente Google Drive. E il motivo è semplice: basta aprire un account Google, per un motivo qualunque, e Google ci omaggia di 15 GB di spazio gratis. In molti li usano, qualcuno li ignora, magari perché ha attivato un account Google solo perché ha un telefono Android. Nessuno, o quasi, sa però che oltre al limite dei GB tutti i profili su Drive hanno anche un secondo, stranissimo, limite.

Il grande limite di Google Drive

La scoperta è stata fatta da un utente americano, che l’ha condivisa su Reddit: c’è un numero massimo di file che è possibile caricare su un account Google Drive. E non stiamo parlando di un limite di spazio, che dipende dal tipo di abbonamento sottoscritto, ma proprio di un numero di file.

L’utente se n’è accorto quando ha ricevuto un primo messaggio di errore: "Il limite per il numero di file, compresi quelli nel cestino, creati da questo account è stato superato".

Poi, con un secondo messaggio, tutto è diventato più chiaro: "Errore 403: questo account ha superato il limite di 5 milioni di file creati. Per creare nuovi file, spostarne altri nel cestino e cancellarli per sempre".

E’ chiaro, dunque, che Google Drive non accetta più di 5 milioni di file per ogni account, a prescindere dal "peso" complessivo di questi file. Si dirà: nessuno arriva a 5 milioni di file. Vero solo in parte: Drive prevede anche piani da 10 TB, una quantità enorme di spazio che può tranquillamente accogliere anche più di 5 milioni di file.

Si tratta di un nuovo limite?

Come hanno fatto notare diversi utenti su Reddit e su altri social, nei termini di servizio attuali di Google Drive non è citato alcun limite per il numero di file che si possono caricare.

Il fatto che nessuno, fino ad oggi, ha mai ricevuto un messaggio del genere lascia poi pensare che si possa trattare di un limite nuovo, non di un limite che nessuno aveva mai raggiunto. Il fatto che, nel giro di pochissimo, il messaggio d’errore sia stato cambiato sembra, infine, confermare l’ipotesi della novità.

Limite anche per Google Workspace

Se in ambito consumer il limite dei 5 milioni di file interesserà pochissime persone nel mondo, con tutti gli altri che al massimo ne parleranno al bar con amici e colleghi, in ambito business le cose cambiano molto.

Il limite, infatti, è lo stesso anche per gli account Google Workspace, cioè la versione business di Google One (nel quale è incluso lo spazio su Drive). Dal Regno Unito, ad esempio, un utente ha segnalato: "Abbiamo un sistema business-critical che opera nel settore della salute degli animali che è attualmente interessato da questo limite. Ciò sta causando gravi interruzioni per decine di migliaia di utenti".