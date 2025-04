Workspace Flow, Google presenta i nuovi strumenti AI per la produttività

Google ha annunciato un nuovo servizio che punta a sfruttare l'intelligenza artificiale di Gemini per migliorare la produttività: ecco come funziona Workspace Flows

Fonte foto: Vladimka production / Shutterstock.com

Google continua a puntare, sempre di più, sull’intelligenza artificiale che, negli obiettivi dell’azienda, deve diventare uno strumento a disposizione degli utenti, in tutto l’ecosistema di servizi proposti.

In particolare, l’AI ha un ruolo di punta per quanto riguarda la crescita di Google Workspace e l’utilizzo dei servizi Google destinati alla produttività. In questo settore, infatti, i tool potenziati dall’intelligenza artificiale possono fare la differenza, aiutando gli utenti ad aumentare le performance nelle attività lavorative che svolgono tutti i giorni.

Proprio da quest’esigenza nasce Workspace Flows, una nuova piattaforma sviluppata per diventare un riferimento per tutti coloro che quotidianamente utilizzano servizi come Docs, Sheets e Meet. Questa novità va ad affiancarsi a recenti annunci da parte di Google come le nuove funzioni di Google Vids e la nuova versione di Gemini.

Cos’è Workspace Flows

Workspace Flows è una nuova piattaforma pensata per gestire le attività più complesse che prevedono l’utilizzo di più applicazioni della suite di Google andando a sfruttare le capacità di elaborazione dell’AI.

Secondo quanto descritto da Google, questo nuovo strumento permette di automatizzare i processi in più fasi proprio grazie all’intelligenza artificiale, che può essere utilizzata per analizzare contenuti (considerando i file presenti in Drive) e generarne di nuovi, in base a quelle che sono le esigenze del caso.

Gli utenti Workspace Flows hanno la possibilità di utilizzare degli agenti AI chiamati Gems, che possono essere personalizzati sfruttando Gemini con l’obiettivo di effettuare compiti ben precisi. Ad esempio, in totale autonomia, il sistema è in grado di analizzare le richieste di assistenza da parte dei clienti, valutare il problema e trovare le possibili soluzioni.

L’agente AI andrà poi a generare una possibile risposta che possa rispondere alla richiesta inoltrata. Tale risposta sarà poi girata al team di supporto che avrà un quadro completo non solo del problema segnalato ma anche di una o più possibili soluzioni, individuate dall’AI in automatico.

Google, inoltre, specifica di aver progettato Workspace Flows per semplificare il lavoro degli utenti che, in futuro, potranno integrare nella piattaforma anche servizi di terze parti con la possibilità di includerli nel workflow quotidiano.

Come usare Workspace Flows

Il nuovo Workspace Flows non è ancora completo. Big G, infatti, ha annunciato la disponibilità del servizio esclusivamente per i clienti che partecipano al programma Alpha. Intanto lo sviluppo continua con l’obiettivo di semplificare, ulteriormente, l’utilizzo della piattaforma e garantire a tutti coloro che sfruttano quotidianamente la suite Google in ambito lavorativo di poter contare su un nuovo servizio per incrementare la produttività e automatizzare i processi. Maggiori dettagli sulla disponibilità globale di Workspace Flows arriveranno nelle prossime settimane.