Google Documenti potrà "creare" contenuti da zero grazie all'AI

Google Documenti sarà in grado di creare documenti da zero, partendo da altri file dell'utente e dalle indicazioni fornite, ecco come funziona il nuovo tool

Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Google continua a integrare l’intelligenza artificiale all’interno dei suoi servizi: dopo aver portato Gemini in Google Workspace, aggiungendo anche il supporto all’italiano, l’azienda americana ha introdotto ora una nuova funzione che riguarda Google Documenti. L’applicazione che consente di realizzare documenti di testo potrà sfruttare Gemini per generare contenuti a partire dai file dell’utente tramite il nuovo strumento, disponibile ancora in via sperimentale, chiamato Help me create che va ad affiancarsi a Help me write, il tool per la creazione di testi.

Più AI per Google Documenti

Help me create è il nuovo strumento che Google mette a disposizione degli utenti che sfruttano l’app Google Documenti. Il funzionamento è semplice. Dopo aver premuto (in File > New > Help me create) sull’apposito tasto per attivare la funzione, l’utente potrà accedere a una nuova schermata con un campo di testo in cui inserire le indicazioni da fornire a Gemini per la creazione di un nuovo documento di testo partendo dai documenti presenti nello spazio cloud del proprio account.

Dopo aver aggiunto il testo bisognerà dire a Gemini quali file andare a considerare per la creazione del documento. Per farlo basta utilizzare @nomedocumento. Nel caso in cui sia necessario far lavorare Gemini su più documenti bisognerà ripetere la formula più volte. Ad esempio, per generare un documento di testo che sintetizzi i contenuti presenti in una presentazione e in un file excel bisognerà utilizzare un prompt del tipo “crea una sintesi delle informazioni incluse in @nomefilepresentazione @nomefileexcel“.

L’AI andrà a recuperare tutte le informazioni disponibili e in pochi secondi creerà un nuovo documento utilizzando le informazioni fornite. In questo modo è anche possibile generare da zero più documenti, ad esempio con Help me write, e poi creare un nuovo documento che unisca i contenuti generati, con Help me create. Il tool è utilizzabile anche per creare dei layout di documenti, in modo da ottenere nuove idee su come realizzare determinati lavori.

Come utilizzare il nuovo strumento AI

Per il momento, Help me create è disponibile in versione sperimentale e solo per gli account Google Workspace con Gemini, per aziende e istituti scolastici, e per gli account personali con Google One AI Premium, il piano in abbonamento che Google mette a disposizione dei suoi utenti con un costo di 21,99 euro al mese.

Lo strumento è utilizzabile anche tramite il programma di testing Google Workspace Labs. Il nuovo strumento che porta Gemini all’interno di Documenti è utilizzabile esclusivamente tramite la versione desktop dell’applicazione di Google ma potrebbe arrivare in futuro anche su mobile.