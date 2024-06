Google Pixel 8, prezzo crollato su Amazon: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Con la serie Google Pixel 8 l’azienda di Mountain View ha fatto un deciso salto in avanti nel mondo della telefonia, sia sotto il punto di vista tecnologico sia delle performance. Smartphone che competono ad armi pari con i migliori telefoni del settore e che sotto tanti punti di vista sono anche migliori. Il merito? Sicuramente degli sforzi fatti da Google per integrare componenti di ultimissima generazione, a partire dal comparto fotografico, e l’introduzione del nuovo sistema di intelligenza artificiale che migliora enormemente le funzionalità dello smartphone. Se l’IA è la novità più interessante in questo inizio di 2024, sul Google Pixel 8 e sul Google Pixel 8 Pro mette in mostra tutte le sue potenzialità.

Oggi, però, non siamo qui a decantare le qualità eccezionali di questa nuova serie di smartphone, bensì vogliamo parlarvi dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon e che inaugura al meglio questo nuovo mese di giugno. La promo riguarda sia il Google Pixel 8 sia il Google Pixel 8 Pro. Oltre allo sconto fisso, per pochissimi giorni trovi un coupon sconto ulteriore da applicare in pagina che lo fa diventare un vero best-buy. Il prezzo scende al minimo storico e hai un’occasione unica per risparmiare centinaia di euro sul prezzo di listino (lo sconto arriva fino al 30%) e di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Se eri indeciso su quale smartphone top di gamma acquistare, questo è il dispositivo che fa per te. Non perdere questa occasione.

N.B. Il prezzo presente nel banner non tiene in considerazione il coupon sconto di 50 euro che dovete applicare direttamente nella pagina prodotto.

Google Pixel 8: prezzo offerta e sconto su Amazon

Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le promo disponibili in questi giorni sulla famiglia Google Pixel 8. Abbiamo preferito dividere in due paragrafi differenti le promo disponibili per il modello normale e per il Google Pixel 8 Pro, in modo da non creare troppa confusione.

Partiamo dal Google Pixel 8 nella versione da 128 gigabyte che trovi a un prezzo di 549 euro con uno sconto del 30% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di ben 250 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 45,75 euro al mese. Disponibilità immediata e consegna nel giro di pochissimi giorni. Puoi scegliere anche tra diverse colorazioni.

A un prezzo di 609 euro trovi il Google Pixel 8 nella versione da 256 gigabyte, adatta per chi ha tante applicazioni installate e scatta continuamente foto e video. In questo caso lo sconto sfiora il 30% e il risparmio netto è sempre di 250 euro. Puoi utilizzare il pagamento in 12 rate da 50,75 euro per alleggerire la spesa. Disponibilità immediata e lo puoi trovare in più colorazioni.

Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La stessa offerta è disponibile anche per il Google Pixel 8 Pro. Grazie al coupon sconto di 50 euro da applicare nella pagina prodotto il prezzo scende a 799 euro, con uno sconto che sfiora il 28%. Il risparmio netto, invece, è di ben 300 euro. Puoi dilazionare il pagamento in 12 rate da 66,58 euro al mese con il servizio offerto da Amazon. La disponibilità è immediata, ma devi affrettarti: l’offerta è disponibile solamente per pochi giorni e le scorte potrebbero terminare a breve.

Google Pixel 8 e Google Pixel 8 Pro: caratteristiche e confronto

Il Google Pixel 8 e il Google Pixel 8 Pro condividono parte della scheda tecnica, ma le differenze sono notevoli. Il modello Pro è più grande, più performante, ma soprattutto ha un comparto fotografico di livello superiore. Il sistema di intelligenza artificiale, però, è lo stesso e assicura le stesse funzionalità. Ad esempio è possibile fare una ricerca sul web cerchiando semplicemente un oggetto su una foto, oppure effettuare una traduzione in tempo reale. Google ha dotato i suoi smartphone anche di un filtro che sfrutta l’IA per bloccare le chiamate degli scocciatori e dei call center.

Passando alle caratteristiche tecniche, vediamo le differenze. Il Pixel 8 è dotato di uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione FHD, mentre il display del Google Pixel 8 Pro ha una diagonale maggiore (6,7 pollici ) e anche una risoluzione migliore. Il processore è lo stesso: il nuovo Google Tensor G3 che assicura prestazioni elevatissimi, alla pari degli altri chip top di gamma presenti sul mercato. La memoria varia in base al modello scelto e va da un minimo di 128 gigabyte, a un massimo di 512 gigabyte.

Il comparto fotografico è uno dei punti forti dello smartphone. Nella parte posteriore trovi del Google Pixel 8 è presente un sensore principale da 50 megapixel e un obiettivo ultragrandangolare da 12 megapixel. Il Google Pixel 8 Pro, invece, è uno dei migliori cameraphone disponibili sul mercato. Tripla fotocamera posteriore con fotocamera principale da 50 megapixel, teleobiettivo da 50 megapixel e sensore ultragrandangolare da 48 megapixel. Un trio straordinario che permette di scattare foto e registrare video perfetti in ogni situazione, anche grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Grazie agli strumenti IA puoi eliminare il rumore di fondo dai video, oppure editare immagini in pochissimi secondi.

Infine, parliamo del sistema operativo. Oltre a ricevere in anticipo le nuove versioni del sistema operativo di Android, Google ha assicurato che i due smartphone riceveranno aggiornamenti di sicurezza per ben sette anni.

