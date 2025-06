Il Google Pixel 8a è in offerta su Amazon e viene ora proposto con un prezzo ottimo: si tratta del nuovo minimo storico per il mid-range compatto di Google

Il Google Pixel 8a diventa sempre più interessante. Lo smartphone di Google rappresenta oggi la porta di ingresso alla gamma Pixel e, grazie alla nuova offerta in corso su Amazon, è ora disponibile con un prezzo davvero molto interessante. Il modello, infatti, può ora essere acquistato al prezzo di 379 euro, scegliendo la versione venduta direttamente da Amazon.

Per gli utenti abilitati agli acquisti rateizzati c’è la possibilità di optare per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta rappresenta un nuovo minimo per il Pixel 8a su Amazon. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

Google Pixel 8a – Google Tensor G3 – 8/128 GB

La scheda tecnica del Google Pixel 8a

La scheda tecnica del Google Pixel 8a comprende un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone può contare anche sul SoC Google Tensor G3 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo una batteria da 4.492 mAh con supporto alla ricarica wireless. Il comparto fotografico, invece, include una doppia fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 12 Megapixel.

Il Pixel 8a può contare sul supporto alle eSIM e su un sensore di impronte digitali sotto al display. Presente anche il chip NFC, per i pagamenti con smartphone. Il sistema operativo è Android 16 con altri 5 major update garantiti in futuro, per un supporto software di lunghissima durata.

L’analisi delle specifiche tecniche, in rapporto al prezzo e al supporto software, conferma le potenzialità dello smartphone. Si tratta, in questo momento, di uno dei migliori mid-range sul mercato, soprattutto per gli utenti alla ricerca di un modello compatto in grado di offrire prestazioni elevate, anche dal punto di vista fotografico.

Quanto costa il Google Pixel 8a con l’offerta Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare il Google Pixel 8a con un prezzo scontato di 379 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento anche in 5 rate mensili, anche con carta di debito. L’offerta permette di completare l’acquisto al nuovo minimo storico per il modello. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile di seguito. Al momento, lo sconto risulta disponibile solo per una colorazione del dispositivo ma altre potrebbero tornare disponibili nel corso delle prossime ore.

