Amazon, lo smartwatch di Google a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Con il doppio sconto di Amazon, il prezzo del Google Pixel Watch 2 crolla al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Monitoraggio avanzato della salute e tante funzioni per l'attività sportiva.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un weekend con offerte eccezionali. Questo finesettimana prima di Pasqua si apre nel migliore dei modi grazie ad alcune offerte lampo di Amazon che ti permettono di risparmiare centinaia di euro su tantissimi prodotti differenti. Una delle promo che sta catturando l’attenzione riguarda il Google Pixel Watch 2, smartwatch dell’azienda di Mountain View che trovi in promo da oggi a un prezzo veramente stracciato. Oltre allo sconto fisso del 50% che trovi in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un ulteriore 18%. In questo modo il risparmio totale supera i 230 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Inoltre, acquistandolo oggi ricevi anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata ai podcast e agli audiolibri.

Il Google Pixel Watch 2 è il classico orologio smart che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni e che ti permette di tenere sotto controllo i principali parametri vitali e l’attività fisica, aiutato anche dall’intelligenza artificiale. Dimensioni compatte, non avrai problemi a portarlo al polso per tutto il giorno. A bordo trovi anche la suite completa delle app di Google: dalle mappe a Google Wallet per pagare la spesa o al ristorante avvicinando semplicemente l’orologio al POS. Approfitta subito di questa promo, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato e non tiene in considerazione il coupon del 18% presente nella pagina prodotto.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una promo da cogliere al volo prima che termini. Da oggi e solo per pochissime ore trovi il Google Pixel Watch 2 in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo, e non stiamo esagerando. Infatti, nella pagina prodotto su Amazon lo trovi con uno sconto fisso del 50% a cui aggiungere un coupon del 18% che si applica nella fase di check-out. Sommando i due sconti lo paghi 163,90 euro, con un risparmio totale che supera i 230 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 32,80 euro al mese, praticamente quanto un caffè al giorno. Inoltre, chi lo acquista oggi ottiene anche un abbonamento gratuito di 60 giorni ad Audible, la piattaforma di Amazon dedicata ai film e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato. Ti consigliamo di approfittarne subito: il coupon potrebbe terminare da un momento all’altro.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel Watch 2 è una delle migliori alternative disponibili sul mercato all’Apple Watch. L’orologio dell’azienda di Mountain View ha tutto quello che si richiede solitamente a un dispositivo di questo genere, a partire da funzionalità avanzate che si rivelano molto utili nella vita di tutti i giorni.

Con il Google Pixel Watch 2 impari a conoscere velocemente il tuo stato di salute. I sensori avanzati presenti sotto la scocca tengono sotto controllo i tuoi parametri vitali, a partire dal battito cardiaco monitorato in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro. Hai a disposizione anche l’app per effettuare un ECG e verificare la presenza di fibrillazione atriale. Nel caso in cui venga rilevato del battito irregolare vieni avvisato immediatamente. Non manca la funzione per il monitoraggio avanzato del sonno, con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte. L’orologio di Google è anche un ottimo compagno per tenere sotto controllo lo stress quotidiano con esercizi di respirazione ad hoc.

Grande cura anche nel monitoraggio dell’attività fisica. Avere il Google Pixel Watch 2 al polso è come avere un personal trainer sempre a tua disposizione. Puoi scegliere tra le tante attività fisiche supportate e allenamenti ad hoc per migliorare le prestazioni.

Essendo uno smartwatch progettato e prodotto da Google, a bordo è presente il sistema operativo WearOS e tutta la suite di app di Google. Grazie alle mappe aggiornate e all’app Google Wallet per i pagamenti digitali, hai un set di strumenti molto utile nella vita di tutti i giorni. La batteria ti accompagna per più giorni.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2