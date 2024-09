Google Pixel 8a, con lo sconto speciale di Amazon il prezzo crolla

Il Google Pixel 8a è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 27% e solo per oggi lo trovi al minimo storico. Ecco le caratteristiche, le funzionalità e il prezzo.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’intelligenza artificiale a portata di mano e a un prezzo accessibile a (quasi) tutti. Il merito? Dell’offerta disponibile oggi su Amazon per il Google Pixel 8a, la nuova versione dello smartphone economico dell’azienda di Mountain View uscito sul mercato da pochissimi mesi e protagonista oggi di una delle migliori offerte di Amazon. Sul sito di e-commerce è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare quasi 150 euro sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il Google Pixel 8a è uno dei telefoni più interessanti lanciati in quest’ultimo periodo. Condivide con il Google Pixel 8 Pro il potentissimo processore Google Tensor G3 in grado di supportare i nuovi sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Mountain View. Proprio il sistema Google AI è la novità più interessante lanciata in questi mesi nel settore della telefonia. Una serie di funzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per semplificarti la vita e rendere lo smartphone il centro nevralgico della tua vita digitale. Approfittane subito: essendo una promo con doppio sconto potrebbe terminare subito.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a in offerta: prezzo e sconto

È questa l’occasione che non devi farti scappare per fare un super affare. Se sei alla ricerca di uno smartphone top e hai un budget limitato, difficilmente troverai qualcosa di meglio del Google Pixel 8a. Oggi è disponibile con un doppio sconto su Amazon: oltre a quello fisso del 23% trovi un coupon sconto di 20 euro che devi applicare manualmente nella pagina prodotto (lo trovi sotto la voce "Promozioni"). In questo modo il prezzo scende a 401,98 euro, il minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 79,40 euro al mese con il servizio presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende dove e quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittarne subito, essendo una promo con coupon sconto, potrebbero terminare subito.

Google Pixel 8a

Google Pixel 8a: la scheda tecnica

Trovare un difetto al Google Pixel 8a, soprattutto in relazione al prezzo, è veramente molto complicato. Si posiziona in quella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma, ma rispetto alla concorrenza ha funzionalità uniche e speciale. E anche sulle performance c’è poco da dire.

Partiamo con una disamina veloce della scheda tecnica. Display Actua OLED da 6,1 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, per la massima scorrevolezza nella vita di tutti i giorni. La luminosità arriva fino a un massimo di 2.000 nit che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni ottime grazie al processore Google Tensor G3, lo stesso presente sul Google Pixel 8 Pro. A supporto 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna.

A catturare l’attenzione è il comparto fotografico grazie al connubio perfetto tra sensori e intelligenza artificiale. Andiamo con ordine. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera con sensore principale da 64 megapixel e zoom ad alta definizione fino a 8x e obiettivo ultra-grandangolare da 13 megapixel con stabilizzazione ottica ed elettronica. La fotocamera per i selfie, invece, è da 13 megapixel. Come detto, a fare la differenza è la presenza dei sistemi di intelligenza artificiale sviluppati da Google. Come ad esempio "Scatto Migliore" che permette di combinare più foto simili per crearne una perfetta. Oppure Gomma Magica Audio che fa scomparire tutti i suoni fastidiosi dai video. Puoi dare libero sfogo alla tua creatività scattando immagini con una qualità professionale.

Sempre parlando di IA, a bordo è presente anche Google AI, il sistema che porta l’intelligenza artificiale in ogni funzione dello smartphone e non solo mentre stai scattando una foto. Ad esempio puoi utilizzare la funzione "Cerchia e cerca" per trovare gli oggetti presenti nella immagini o che incontri per strada, oppure la funzione per tradurre in tempo reale quello che stai ascoltando. Il tutto disponibile gratuitamente. Inoltre, Google ha assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti e rilasci di nuove funzionalità per ben 7 anni. Non farti scappare questa opportunità.

Google Pixel 8a