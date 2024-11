Google Pixel 8 Pro, a questo prezzo è un affare per tutti: sconto esagerato

Fonte foto: MisterGadget.Tech

L’occasione è di quelle speciali e irripetibili. Da oggi su Amazon trovi il Google Pixel 8 Pro in offerta con uno sconto del 43% che fa crollare letteralmente il prezzo e ti permette di risparmiare quasi 500 euro sul prezzo consigliato. Per uno dei migliori smartphone presenti sul mercato si tratta di una promo assurda e da non farsi scappare da nessun motivo.

Il Google Pixel 8 Pro è una delle migliori alternative disponibili sul mercato agli smartphone Apple. Con questo telefono l’azienda di Moutain View ha fatto un deciso salto in avanti sotto tantissimi punti di vista: performance, qualità del display e anche sul comparto fotografico, da sempre uno dei punti di forza dei Google Pixel. Il merito è delle componenti scelte, ma soprattutto della presenza del nuovo sistema di intelligenza artificiale di Google che mette a disposizione degli utenti un set di strumenti utilissimi e facili da utilizzare. Un telefono nato per il futuro e che da oggi trovi a un prezzo incredibile. Non approfittarne sarebbe un gravissimo errore.

Google Pixel 8 Pro – azzurro

Google Pixel 8 Pro – nero

Google Pixel 8 Pro – grigio creta

Google Pixel 8 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il Google Pixel 8 Pro è disponibile su Amazon a un prezzo di 629 euro, con uno sconto eccezionale del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Stiamo parlando di una delle migliori offerte che potete trovare oggi sul sito di e-commerce e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web per questo dispositivo. Oltre allo sconto, potete approfittare anche di altri vantaggi garantiti solo da Amazon, come ad esempio la consegna rapida (lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore) e la possibilità di effettuare il reso fino al 15 gennaio 2025. Cosa vuol dire? Molto semplice: potete già acquistare il telefono oggi e regalarlo per Natale ai tuoi cari, senza avere la paura di non poterlo rimandare indietro.

Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni e solo acquistandolo oggi risparmi quasi 500 euro sul prezzo di listino.

Google Pixel 8 Pro: le caratteristiche tecniche

Gli aggiornamenti costanti di Google e le componenti top di gamma rendono il Google Pixel 8 Pro uno dei migliori smartphone che puoi acquistare oggi. Il telefono di Google ha una scheda tecnica con pochi eguali sul mercato e pensata appositamente per l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Si basa tutto sull’ottimo processore Google Tensor G3 progettato appositamente per Google AI e offrire funzionalità avanzatissime per l’editing fotografico e video e per semplificare la tua giornata con tanti strumenti utili. Cosa è in grado di fare Google AI? Ad esempio di trascrivere per te lo speech di un convegno, oppure di cercare un oggetto presente all’interno di un’immagine. Oppure tradurre in tempo reale qualsiasi testo e filtrare le chiamate dei call center.

Intelligenza artificiale che ti supporta anche negli scatti fotografici e nei video. Il Google Pixel 8 Pro non a caso è uno dei migliori cameraphone presenti sul mercato, grazie alla perfetta integrazione tra sensori e intelligenza artificiale. Andiamo con ordine e partiamo dalle fotocamere: nella parte posteriore è presente un sensore principale da 50 megapixel, una fotocamera ultragrandangolare da 48 megapixel e un teleobiettivo sempre da 48 megapixel. La fotocamera anteriore è da 10,5 megapixel per selfie perfetti da caricare sui social. L’app fotocamera è un vero coltellino svizzero nel quale trovi tanti strumenti avanzati per l’editing che ti permettono di eliminare le imperfezioni, togliere il rumore di fondo dai video e fare un merge tra più scatti fino a trovare quello perfetto.

Google non ha tralasciato nulla al caso e ha dotato il telefono di uno schermo Super Actua da 6,7 pollici con una fluidità eccezionale e una risoluzione elevate delle immagini. A disposizione 128 gigabyte di memoria interna e la batteria di accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi. Chiudiamo con alcune info utili: lo smartphone riceverà aggiornamenti di sicurezza per ben 7 anni, mentre il chip Titan M2 mette al sicuro tutti i tuoi dati personali.

