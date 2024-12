Amazon, lo smartwatch di Google a prezzo stracciato: affare del giorno

Il Google Pixel Watch 2 è in promo con un ottimo sconto del 38% che fa risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Un’offerta speciale nell’ultimo giorno dell’anno. Concludiamo al meglio questo 2024 con l’ottima offerta disponibile per il Google Pixel Watch 2. Lo smartwatch dell’azienda di Mountain View è uno dei protagonisti assoluti della giornata grazie allo sconto del 38% disponibile su Amazon che fa crollare il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo e risparmi ben 150 euro. L’offerta non finisce qui: infatti hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero (poco più di un caffè al giorno). Condizioni d’acquisto che trovi solamente su Amazon.

Il Google Pixel Watch 2 rientra a tutti gli effetti nella categoria "smartwatch premium". Si trova nella stessa fascia dei vari Apple Watch, Galaxy Watch e Garmin fenix. Orologi con caratteristiche uniche e pensati per non essere mai tolti dal polso. Il Google Pixel Watch 2 ha una caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri: utilizza l’intelligenza artificiale per monitorare al meglio il battito cardiaco e mostrare dati veritieri. Ma non solo. Offre una panoramica completa del tuo stato di salute, compresa la temperatura corporea, mentre con l’app ECG puoi controllare il ritmo cardiaco. A questo prezzo è il miglior smartwatch che puoi comprare oggi.

Google Pixel Watch 2: prezzo, sconto e offerta Amazon

Offerta incredibile per il Google Pixel Watch 2. L’orologio smart è disponibile su Amazon a un prezzo di 249 euro grazie allo sconto del 38% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Il risparmio netto è di ben 150 euro e hai la possibilità anche di pagarlo in 5 rate da 49,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Praticamente è come se lo paghi poco più di un caffè al giorno.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni. Come per tutti i dispositivi tech, hai 14 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito. Ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartwatch.

Google Pixel Watch 2: caratteristiche tecniche e funzionalità

Quando si descrive uno smartwatch si parte subito dalle funzionalità. A maggior ragione se si parla del Google Pixel Watch 2, orologio che punta tutto sulle funzioni esclusive sviluppate dagli ingegneri di Mountain View. Il Google Pixel Watch 2 è dotato di sensori avanzati che permettono di avere informazioni molto precise sui tuoi parametri vitali principali, a partire dalla frequenza cardiaca. Questo è reso possibile anche dall’intelligenza artificiale di Google. Non finisce qui. Puoi rilevare lo stress e imparare a gestirlo, oppure migliorare le tue abitudini di riposo con i consigli forniti dall’orologio. A disposizione hai anche l’app ECG che verifica la presenza di fibrillazione atriale e ti avvisa nel caso di ritmo cardiaco irregolare.

Il Google Pixel Watch 2 non è solo un orologio per monitorare la salute. Hai a disposizione tantissime app per migliorare il tuo stato di forma e per allenarti in modo scientifico. Lo smartwatch ti permette di tenere sotto controllo diversi parametri e di analizzare l’evoluzione con il tempo. Hai anche la possibilità di alzare il livello con l’abbonamento a Fitbit Premium che ti mette a disposizione strumenti ancora più professionali.

Essendo un orologio prodotto da Google, a bordo è presente il sistema operativo WearOS con tutte le app della suite di Mountain View. Google Maps per non perdere l’orientamento, Google Wallet per i pagamenti e anche Google Assistente per chiedere consigli con un semplice comando vocale. La batteria ti accompagna per un paio di giorni.

