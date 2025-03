Amazon, prezzo in picchiata per lo smartwatch di Google: sconto esagerato

Da oggi trovi il Google Pixel Watch 2 in offerta con uno sconto del 53% e lo paghi meno della metà. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri le caratteristiche e le funzionalità.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Anche Google da oramai alcuni anni si è gettata nel mondo degli smartwatch e lo ha fatto grazie all’acquisizione di Fitbit, una delle aziende pioniere nel settore dei wearable. E i risultati sono stati ottimi fin da subito. Lo dimostra, ad esempio, il Google Pixel Watch 2, un orologio smart pensato per la vita di tutti i giorni e che sfrutta tecnologie avanzate per mostrare dati molto precisi in tempo reale e per tenerti aggiornato su tutti gli appuntamenti della giornata. Un orologio che utilizza anche l’intelligenza artificiale di Google per monitorare al meglio il battito cardiaco e i principali parametri vitali. Ad esempio, hai a disposizione anche l’app per effettuare l’ECG e valutare la regolarità del battito cardiaco.

Oggi, però, non siamo qui per decantare solamente le caratteristiche tecniche dello smartwatch, bensì per parlare dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon nella Festa delle Offerte di Primavera. Il Google Pixel Watch 2, infatti, è uno dei protagonisti assoluti dell’evento grazie allo sconto del 53% che fa crollare il prezzo. Lo paghi meno della metà e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Insomma, un’offerta con i fiocchi che non devi assolutamente farti scappare: approfittane ora.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta da non farsi assolutamente scappare. Per la Festa delle Offerte di Primavera trovi il Google Pixel Watch 2 in promo a un prezzo di 188,99 euro con uno sconto del 53% rispetto a quello di listino. Si tratta del prezzo più basso registrato in questi ultimi mesi e ti permette di risparmiare più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 37,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Chi lo acquista oggi riceve anche un abbonamento gratuito di 30 giorni ad Audible, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast esclusive di Amazon.

La disponibilità dell’orologio di Google è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Puoi scegliere tra diverse colorazioni.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2: le caratteristiche tecniche

Il Google Pixel Watch 2 è dotato di tre sensori avanzati per ottenere info più dettagliate, precise e approfondite riguardo la tua salute e il tuo benessere. La scocca in alluminio riciclato al 100%, consente da un lato di proteggere il display ma dall’altro di rendere l’orologio intelligente leggero e comodo da indossare. Così come comodo è il cinturino, che aderisce bene al polso, non infastidendo anche in caso di sudorazione eccessiva dovuta al caldo e allo sforzo. Cinturini peraltro dal design accattivante, ideale anche per uscire o andare al lavoro, oltre che per lo sport.

Monitora la tua salute a 360 gradi, grazie agli strumenti in-app di Fitbit. Tra questi, oltre a quelli "standard" riscontrabili generalmente sugli altri smartwatch, troviamo l’esclusiva possibilità di seguire delle vere e proprie sessioni di respirazione guidata, che ti aiuteranno nelle situazioni di stress eccessivo o nei malaugurati momenti di panico (ciò ovviamente non sostituisce il parere di uno specialista). Molto interessante anche l’Allenamento automatico, in grado di avviare, mettere in pausa e interrompere automaticamente le tue attività. In questo caso, riceverai informazioni precise e puntuali su passo, zone cardiache e giri, utili per migliorare le tue performance e la qualità delle tue attività sportive. Hai altri dispositivi Google Pixel? Puoi connettere smartphone e auricolari con lo smartwatch e passare rapidamente da uno all’altro. Resta sempre connesso agli altri, rispondendo a chiamate, messaggi ed email senza dover interrompere ciò che stai facendo. Ascolta la tua musica preferita, passando da un brano all’altro o modulando il volume direttamente dal tuo polso.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2