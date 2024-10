Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: offerta shock

Il Google Pixel Watch 2 è in promo con uno sconto del 30% e risparmi più di cento euro sul prezzo di listino. Monitoraggio avanzato della salute e funzionalità per l’allenamento premium.

Dopo aver conquistato gli smartphone, l’intelligenza va all’attacco anche degli smartwatch. E una delle prime aziende a puntare nell’integrazione tra orologi intelligenti e AI non poteva che essere Google. Il colosso di Mountain View ha mostrato sui Google Pixel quanto siano utili gli strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni e sta cercando di portare lo stesso approccio anche nel mondo dei wearable. Approccio innovativo che si vede benissimo nel Google Pixel Watch 2, smartwatch top di gamma disponibile da oggi in super offerta su Amazon. L’orologio è disponibile con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di risparmiare ben 120 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Le qualità dell’orologio smart di Google sono incontrovertibili. Permette un monitoraggio continuo del proprio stato di salute e grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la misurazione del battito cardiaco è anche molto precisa. Se hai problemi di cuore, hai a tua disposizione un’app ECG che valuta il ritmo cardiaco e ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Orologio utile anche agli amanti dello sport grazie alle tantissime modalità di allenamento disponibili. Insomma, una vera occasione da non farsi sfuggire.

Google Pixel Watch 2 – nero

Google Pixel Watch 2 – blu

Google Pixel Watch 2 – verde

Google Pixel Watch 2 – grigio

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Google Pixel Watch 2 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’occasione è di quelle irripetibili. Da oggi trovi il Google Pixel Watch 2 in promo con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo a 279 euro, il minimo storico in questo ultimo periodo sul sito di e-commerce (e anche miglior prezzo online). Oltre a tutto questo hai la garanzia di acquistare su un sito affidabile come Amazon, la consegna rapida (anche in meno di ventiquattro ore) e la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Un aiuto non indifferente per alleggerire l’esborso iniziale.

Google Pixel Watch 2 – nero

Google Pixel Watch 2 – blu

Google Pixel Watch 2 – verde

Google Pixel Watch 2 – grigio

Google Pixel Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Quando si descrive un orologio come il Google Pixel Watch 2 è normale partire dalla scheda tecnica. Parliamo, infatti, di un orologio che si posiziona sulla stessa fascia dell’Apple Watch e del Galaxy Watch, con in più un sistema proprietario che sfrutta l’intelligenza artificiale per rispondere in modo rapido alle tue esigenze.

Lo smartwatch di Google è il tuo compagno ideale per tenere sempre sotto controllo i tuoi parametri vitali, anche mentre ti alleni. L’intelligenza artificiale assicura una misurazione più precisa del battito cardiaco e di altri valori legati sempre al tuo stato di salute. Ad esempio, rileva in tempo reale il livello di stress e ti fornisce un aiuto per impararlo a gestire al meglio. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Il Google Pixel Watch 2 è un orologio pe la vita di tutti i giorni e quindi non mancano tutta una serie di app dedicate allo sport. Dalla corsa alle attività più avventurose, questo orologio è pronto ad accompagnarti in ogni momento della giornata. Inoltre, grazie all’integrazione con Fitbit Premium puoi anche ottenere aiuto da coach e da un sistema utilizzato anche da atleti professionisti.

Infine, per ultimo ma non per importanza, la presenza del sistema operativo WearOS di Google. Hai a disposizione tutta la suite di app dell’azienda di Mountain View, tra cui Maps, Google Pay e anche Google Assistant. Con l’assistente vocale, ad esempio, puoi scoprire le statistiche sui tuoi allenamenti, approfondire i risultati e gestire anche i tuoi dispositivi smart da remoto.

Google Pixel Watch 2 – nero

Google Pixel Watch 2 – blu

Google Pixel Watch 2 – verde

Google Pixel Watch 2 – grigio