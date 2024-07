Google sta lanciando nuove funzionalità AI all’interno del Play Store Android per organizzare e filtrare i contenuti nei risultati di ricerca.

Fonte foto: Mojahid Mottakin -Shutterstock

Google ha recentemente annunciato di voler aggiornare il Google Play con nuove funzionalità. La novità più interessante è che, per la prima volta, alcune di queste si baseranno sull’intelligenza artificiale. In particolare, si tratta delle “Collezioni“, del confronto delle app e altri aggiornamenti minori.

Google Play: le novità introdotte

Come accennato, la prima novità introdotta è la sezione “Collezioni”, che metterà in evidenza i contenuti delle app già installate dagli utenti. Le categorie dei contenuti verranno organizzate automaticamente (ad esempio Shop, Guarda e Ascolta). Secondo l’azienda di Mountain View, con i contenuti dell’app in un’unica schermata, l’esperienza di navigazione migliora ulteriormente. Gli utenti potranno ad esempio tornare ad un film che stavano guardando, continuare a fare acquisti oppure scoprire qualcosa di nuovo.

Per attivare tale sezione, basterà tenere premuta l’icona di Google Play e aggiungere collezioni come widget alla schermata iniziale. In seguito, basterà selezionarle per accedere a una categoria specifica e avere tutto a portata di mano.

Un’altra novità interessante riguarda il confronto delle app grazie all’intelligenza artificiale. Com’è intuibile, questa funzionalità aiuterà gli utenti a confrontare facilmente le app all’interno di categorie simili. Quando si cercherà un’app, l’AI suggerirà diverse opzioni e ognuna di esse sarà accompagnata da una descrizione che ne evidenzia le funzionalità principali.

Nell’esempio fornito da Google nel suo blog, quando viene cercata un’app di fotoritocco, nei risultati di ricerca verranno mostrate app simili, con dettagli rilevanti, come ad esempio “Collage”, “Effetti” e “Condivisione”, con la relativa descrizione.

Queste non sono le prime funzionalità AI per il Play Store annunciate dall’azienda statunitense. Al recente Google I/O 2024, Big G aveva infatti mostrato le recensioni di app e FAQ generate dall’AI per aiutare gli utenti a scegliere l’app o il gioco adatto.

Tra gli altri annunci dell’azienda di Mountain View, alcuni riguardano anche il gaming. Sul Play Store sarà infatti possibile migliorare la ricerca dei giochi grazie a nuovi filtri. Inoltre, Google Play Games su PC permetterà di giocare a due giochi contemporaneamente, aprendo due finestre separate di fianco.

Google Play: user experience rinnovata

L’implementazione di queste nuove funzionalità AI all’interno del Play Store modificherà sensibilmente l’app di Google. L’azienda di Mountain View ha infatti intenzione di rendere più semplice e intuitivo l’utilizzo del suo marketplace. I widget di collezioni sulla schermata principale, che consentono di accedere in modo rapido al contenuto delle varie app, sono l’esempio più lampante di ciò.

Inoltre, il confronto delle app e le recensioni AI permetteranno di evitare il download di app che alla fine si potrebbero rivelare inutili. Ciò farà risparmiare memoria e tempo prezioso agli utenti, i quali potrebbero trovare in modo più semplice ciò che cercano senza troppi problemi. Nel prossimo futuro è probabile che Big G introduca nuove funzionalità all’interno del Google Play, per migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti e rendere sempre più il suo store un punto di riferimento per l’utilizzo quotidiano dello smartphone.

Le nuove “Collezioni” e le altre novità del Google Play saranno disponibili inizialmente soltanto negli Stati Uniti. Il rilascio in Europa potrebbe già avvenire nelle prossime settimane. Tuttavia, per avere l’ufficialità è necessario attendere un annuncio da parte dell’azienda di Mountain View.