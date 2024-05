Android 15: le 10 novità presentate a Google I/O 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Durante il Google I/O il colosso della tecnologia ha presentato tante nuove funzioni in arrivo nei prossimi mesi, che arricchiranno la user experience di Android 15

Fonte foto: Mojahid Mottakin / Shutterstock

Nel corso del Google I/O 2024, la conferenza degli sviluppatori di Google dove ogni anno vengono presentate tutte le innovazioni in arrivo su Android, il colosso di Mountain View ha mostrato ufficialmente le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che gli utenti troveranno all’interno di Android 15 e, in generale, di tutto l’ecosistema Android. Quindi anche Google TV, Wear OS e Android Automotive.

Al fianco di queste novità, però, Big G ha mostrato anche altre caratteristiche inedite (alcune già in arrivo con la seconda beta del sistema operativo) che andranno a migliorare la user experience, aiutando le persone a utilizzare al meglio il proprio smartphone e tutti i device dell’ecosistema di Google.

Android 15, nuove funzionalità per la sicurezza

Tra le prime novità annunciate da Big G, lo Spazio privato che permette agli utenti di creare uno spazio sicuro all’interno del device da utilizzare per mettere tutte le app “sensibili” e tenerle lontane da occhi indiscreti.

Questo spazio offre, quindi un livello di protezione avanzato, isolando dal resto del telefono le notifiche e i dati dei software che contiene.

Entro la fine dell’anno Big G ha annunciato anche l’arrivo del blocco del device in caso di furto, una funzione che permetterà agli utenti di bloccare app e dati finanziari in caso il telefono finisca nelle mani sbagliate.

La particolarità della funzione è che, grazie all’intelligenza artificiale, sarà in grado di rilevare in automatico se qualcuno strappa il telefono dalle mani dell’utente, attivando immediatamente il blocco.

Nei prossimi mesi, cambierà anche Google Play Protect che sarà in grado di utilizzare l’intelligenza artificiale per individuare eventuali app malevole che potrebbero essere legate a frodi informatiche o phishing.

Se i tool installati interagiranno in modo “strano” con le autorizzazioni per i contenuti sensibili, l’app verrà inviata a Google che la analizzerà a fondo per rilevare eventuali attività dannose.

Google TV e Wear OS

Una delle novità più apprezzate presentate nel corso del Google I/O riguarda Google TV che si arricchisce con alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale che suggeriranno all’utente che cosa guardare, in base alle proprie preferenze.

L’AI avrà anche il compito di generare nuove descrizioni per film e serie TV in catalogo, per rendere più intuitiva la scoperta di nuovi prodotti da guardare.

Cambia anche Wear OS, con Big G che promette una maggiore efficienza e una buona riduzione dei consumi per tutti gli smartwatch compatibili.

Con la nuova versione del sistema operativo per smartwatch, inoltre, i vari wearables garantiranno rilevazioni più precise durante l’attività sportiva.

Altre funzionalità in arrivo

Con le funzioni RCS di Google Messaggi il colosso della tecnologia garantisce agli utenti un’esperienza di messaggistica moderna e sicura, con la possibilità di condividere foto e video ad alta risoluzione, chat di gruppo migliorate, crittografia end-to-end e molto altro.

Confermando la collaborazione con KDDI, un noto operatore telefonico giapponese, e altri partner Google ha annunciato l’arrivo della messaggistica RCS anche in Giappone.

Un’altra grande novità (riservata inizialmente agli USA) interessa Google Wallet con la possibilità di inserire nel portafogli digitale di Big G carte di credito, biglietti per gli eventi e molto altro ancora utilizzando la fotocamera.

La funzione, infatti, permetterà agli utenti di scattare una foto ai propri documenti, con il wallet che ricreerà in automatico la versione digitale, archiviandola al suo interno.

Anche Google Maps si aggiorna e molto presto gli utenti potranno accedere ai contenuti in realtà aumentata direttamente dallo smartphone.

La nuova esperienza di navigazione, realizzata in collaborazione con Samsung e Qualcomm, garantirà un utilizzo ancora più immersivo delle mappe, per esplorare più dettagliatamente l’ambiente circostante.

Migliora anche la funzione Google Fast Pair che renderà più semplice la sincronizzazione ai vari device compatibili e l’utilizzo della nuova rete globale Trova il mio dispositivo.

In questo senso, il colosso di Mountain View ha annunciato la compatibilità con tanti nuovi dispositivi Bluetooth che, entro i prossimi mesi, andranno a potenziare ulteriormente la rete.

Infine, su alcuni modelli selezionati di automobili, gli utenti saranno in grado di accedere a molte nuove applicazioni, soprattutto quelle per l’intrattenimento e lo streaming, con la possibilità di giocare a diversi giochi sul monitor del veicolo, come Angry Birds ad esempio.

Inoltre tramite Google Cast, sulle automobili con Android Automotive, sarà molto più semplice trasmettere i contenuti in streaming dallo smartphone o dal tablet, direttamente al display dell’auto.