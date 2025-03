Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Google sta sperimentando una nuova funzione all’interno del Play Store che sarà in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale per rispondere alle domande degli utenti sulle varie applicazioni.

L’indiscrezione, in realtà, circola in rete già da diverso tempo, sin da quando lo scorso ottobre, furono trovati i primi riferimenti al riguardo durante l’analisi del codice dell’applicazione dello store di Big G. Ora, a qualche mese di distanza, l’azienda di Mountain View ha avviato la fase di test riservata a un numero ristrettissimo di utenti che, ovviamente, hanno subito espresso le loro opinioni al riguardo.

Cosa sappiamo della nuova funzione AI nel Play Store

La nuova funzione chiamata Ask Play (letteralmente tradotto in Chiedi a Play) sarà integrata all’interno delle schede delle varie applicazioni disponibili sullo store di Google. Per attivarla gli utenti dovranno solamente fare tap nel riquadro con scritto Ask Play about this app (Chiedi a Play informazioni su questa app) e scegliere se digitare una domanda specifica all’interno dell’apposito spazio bianco, oppure se optare per una delle domande suggerite, che saranno generate in base al contesto dell’applicazione in oggetto.

Una volta inserita la richiesta, non resta che attendere che l’intelligenza artificiale elabori la risposta, che sarà visualizzata all’interno della pagina dell’applicazione.

Interessante notare che, stando alle prime dichiarazioni dei tester, il sistema è progettato per essere interattivo con le varie domande suggerite che si aggiornano dinamicamente in base alle risposte ricevute, rendendo notevolmente più semplice l’interazione con questo tool e l’eventuale richiesta di ulteriori informazioni. Ciò vuol dire che Ask Play consente agli utenti di approfondire qualsiasi dettaglio delle applicazioni nello store di Google e di accedere rapidamente alla panoramica con tutte le informazioni necessarie.

L’introduzione di un sistema basato sull’intelligenza artificiale per fornire informazioni sulle app rappresenta un grande miglioramento nella user experience del Play Store, che potrebbe aiutare notevolmente gli utenti nella scelta dei software di cui hanno bisogno, rendendo anche più semplice la scoperta di nuove applicazioni e delle varie funzionalità a bordo.

Quando arriva la funzione Ask Play

Al momento la funzione è ancora in fase sperimentale e inoltre non è ancora attiva per tutte le app presenti nello store. Dalle prime dichiarazioni dei tester, infatti, la sezione Ask Play about this app compare solo per certi software tra cui WhatsApp, Facebook, Instagram, Temu e X (ex Twitter), probabilmente perché si tratta di applicazioni molto gettonate e con tantissimi download all’attivo.

Non è ancora chiaro quando Google deciderà di estendere questa caratteristica a un pubblico più ampio, ma dato che i test sono in corso già da diverso tempo è più che probabile che venga rilasciata già dai prossimi mesi.

Oltretutto, trattandosi ancora di una versione non definitiva è altrettanto probabile che, prima del lancio globale, Google possa apportare ulteriori modifiche basandosi come al solito sul feedback degli utenti.