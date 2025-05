Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Shutterstock/BigTunaOnline

Google ha completato le pulizie di primavera del Play Store. Grazie a un profondo e dettagliato programma di revisione, infatti, l’azienda ha eliminato quasi la metà delle app presenti sullo store. La conferma è arrivata dai dati forniti da Appfigures. L’intervento si somma a recenti operazioni mirate alla cancellazione di app nocive.

Quale è la strategia di Google

Secondo le prime stime, il Play Store ha registrato un netto calo delle app presenti. Nella prima parte del 2024, infatti, lo store dei dispositivi Android poteva contare su circa 3,4 milioni di applicazioni scaricabili dagli utenti. Dopo un lungo programma di analisi, Google ha completato la rimozione di quasi la metà delle app presenti.

Attualmente, infatti, lo store dell’azienda mette a disposizione degli utenti circa 1,8 milioni di app. Rispetto allo scorso anno, quindi, si tratta di una riduzione del 47% delle applicazioni presenti. Si tratta di numeri simili a quelli dell’AppStore (che però ha meno utenti attivi). Lo store di Apple, infatti, ha circa 1,64 milioni di app.

Appare evidente come il catalogo di app disponibile in precedenza sul Play Store era davvero troppo grande. La maggior parte delle app, quindi, era inutile o addirittura pericolosa per la sicurezza dei dispositivi degli utenti. La scelta di dare un taglio al numero di app era stata anticipata da Google a luglio 2024, con l’introduzione di nuove politiche sulla qualità delle applicazioni.

Gli sviluppatori che non hanno rispettato le regole fissate dall’azienda, quindi, hanno dovuto fare i conti con la rimozione delle proprie app. In questo modo, Google ha eliminato una grande quantità di app di bassa qualità sul suo store.

Ad aiutare Google nella gestione dello store è intervenuta anche l’intelligenza artificiale, strumento utilizzato per l’individuazione delle minacce. Con i nuovi sistemi di controllo, l’azienda è riuscita a bloccare 2,36 milioni di app prima della loro pubblicazione sul Play Store, andando anche a sospendere 158 mila account di sviluppatori.

Crescono le nuove app sul Play Store

Nonostante le nuove politiche sulla qualità delle app e i nuovi sistemi di controllo, il numero di nuove app sul Play Store è aumentato. Nella prima parte del 2025, infatti, sono state pubblicate il 7,1% in più di nuove app. Il dato conferma come gli sviluppatori siano sempre più interessati a realizzare app per Android.

Ricordiamo che tra pochi giorni Google terrà un evento dedicato al futuro di Android che permetterà agli sviluppatori (e agli utenti) di scoprire quelle che saranno le prossime novità che andranno ad arricchire il sistema operativo. L’evento in questione anticiperà di una settimana la nuova edizione del Google I/O.