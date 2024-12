Angelina Mango batte un altro record: è prima

Google ha pubblicato la versione 2024 del suo tradizionale report “Un anno di ricerche“, con il quale rende note le principali tendenze di ricerca degli italiani nell’anno che sta per concludersi. Visto il modo in cui vengono elaborati i dati da Google, Un anno di ricerche è da diverso tempo un’ottima cartina di tornasole su cosa ha catturato l’interesse degli italiani negli ultimi dodici mesi. A farla da padrone, nelle classifiche del report di quest’anno, è la giovanissima cantante Angelina Mango.

Prima di mostrarvi i dati più significativi di Un anno di ricerche, è importante spiegare cosa vogliono dire questi dati. Il report, a differenza di quanto molti credano, non è un elenco delle parole chiave più cercate su Google durante l’anno.

Al contrario, come dichiara la stessa Google

Un anno di ricerche evidenzia i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche nel corso dell’anno in questione (non il maggior numero di ricerche in assoluto)