Gucci ha fatto un anello smart: quanto costa

Gucci, brand del lusso e icona della moda italiana, ha presentato il suo primo smart ring, un anello gioiello con funzioni altamente tecnologiche. Iconico per il logo, le due G intrecciate, e per le rifiniture in oro 18 carati che poggiano su una fascia in titanio rivestita in PVD. L’anello “intelligente" nasce dalla collaborazione con Oura, marchio tech finlandese che propone, già da un paio di anni, i suoi anelli con funzioni di monitoraggio della salute.

La collaborazione tra lo storico brand della moda e del lusso Gucci e Oura porta sul mercato un gioiello che ha funzioni di health tracker , tracciamento dei dati biometrici, al pari delle funzioni a cui ci hanno abituato molti smartwatch o smart band. Ma il tutto ridotto alle dimensioni di un gioiello da dito, che corredato di 10 sensori, monitora in maniera costante e precisa molte funzioni vitali: dal battito cardiaco, alla temperatura, alla qualità del sonno. Il packaging di lusso, conferito dagli interventi stilistici e di design della maison Gucci, fanno compiere al dispositivo Oura un salto di qualità nel rendere l’anello un vero e proprio gioiello.

Smart ring Gucci: caratteristiche tecniche

All’interno dello smart ring Gucci Oura di terza generazione (che pesa tra i 4 e i 6 gr. mentre la fascia misura 7,9 mm) troviamo ben 10 sensori: 7 per il monitoraggio di parametri vitali e 3 LED. Questi sensori sono sottili e non creano difformità al tatto.

Grazie ai loro rilevamenti è possibile conoscere i dati relativi alla qualità del sonno, le calorie bruciate, la qualità dell’attività fisica svolta, monitoraggio del ciclo mestruale, frequenza del battito cardiaco, saturazione dell’ossigeno e livelli di stress.

L’accuratezza dei dati, in merito al rilevamento della frequenza cardiaca è pari al 98% secondo quanto dichiarato da Oura, poiché l’anello è sempre a stretto contatto con il dito indice (così come consiglia l’azienda) che è la zona migliore per effettuare questo genere di rilevazioni. Lo smart ring è resistente all’acqua fino a 100 metri.

All’interno dell’anello troviamo integrata una mini batteria che ha un’autonomia di 4-7 giorni dopodichè un Led indica che l’anello va ricaricato, grazie al dock incluso nella confezione.

A gestire tutte queste attività è l’app Oura che si avvale della connessione Bluetooth Low-Energy e che grazie ai suoi algoritmi riesce a rielaborare i dati raccolti e renderli informazioni leggibili. L’app che è in abbonamento mensile a 5,99 euro è integrata anche da una libreria con circa 50 titoli che propongono attività guidate con l’audio che vanno dalla meditazione alla gestione del sonno.

Smart Ring Gucci: disponibilità e prezzo

La versione Gucci dello smart ring di Oura costa 950 euro ma include anche l’abbonamento all’app Oura, compatibile con Android e iOs di Apple, senza di cui, lo smart ring sarebbe inutilizzabile.

La versione base con finitura in argento e design a bullone, dello smart ring Oura, invece costa 315 euro a cui si deve aggiungere l’abbonamento mensile “Lifetime membership" di 5,99 euro.