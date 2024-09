Samsung Galaxy Ring è disponibile in Italia: quanto costa

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Il Samsung Galaxy Ring è disponibile ufficialmente anche in Italia. Dopo la presentazione di qualche mese fa e la distribuzione nel resto d’Europa, quindi, anche i consumatori nostrani potranno provare il nuovo anello smart del colosso sudcoreano.

Si tratta, essenzialmente, di un sensore che consente agli utenti di monitorare la propria salute e il l’attività sportiva, non ha ovviamente le funzioni e le potenzialità di uno smartwatch ma consente comunque di tenere sotto controllo diversi parametri vitali basilari, così da avere un quadro ben definito del proprio stato di salute.

Samsung Galaxy Ring: scheda tecnica

Il Samsung Galaxy Ring ha una larghezza di 7 mm, uno spessore di 2,6 mm e un peso di 2,3 grammi; è realizzato in titanio di grado 5, un materiale estremamente leggero e molto resistente.

Il dispositivo è in grado di mostrare all’utente un report dettagliato sui suoi parametri vitali raccogliendo informazioni come la frequenza cardiaca e la temperatura cutanea (utile anche per monitorare il ciclo mestruale e di fornire informazioni sui periodi di fertilità).

Presenti anche degli strumenti per l’analisi del sonno con lo smart ring che, grazie ai sofisticati algoritmi AI dell’azienda sudcoreana, è in grado di comprendere i ritmi del sonno e le abitudini degli utenti. Con la funzione Rilevamento del russare è anche possibile monitorare il movimento durante la notte, la frequenza cardiaca e respiratoria per visualizzare un quadro completo della qualità del proprio riposo.

Tutte le metriche sono visualizzabili, ovviamente, dall’app Samsung Health, con l’utente che può collegare lo smart ring allo smartphone tramite Bluetooth 5.4 e controllare in ogni momento tutti i dati raccolti.

Molto interessanti anche i report sullo stato di salute generati da Galaxy AI con il Punteggio energetico e Guida al sonno che, non solo mostrano uno schema delle proprie condizioni di salute, ma forniscono anche suggerimenti per migliorare le proprie abitudini e vivere in modo più sano.

Sul fronte dell’attività sportiva, questo prodotto è ovviamente più limitato di uno smartwatch ma consente comunque di monitorare in automatico di camminata e corsa. Il dispositivo è anche resistente fino a 10 ATM (100 metri di profondità)

Per chi utilizza uno smartphone Samsung Galaxy il device può essere utilizzato per sbloccare diverse funzioni gestuali come quella per scattare una foto col movimento del dito o per disattivare le notifiche del telefono. È possibile utilizzare anche la funzione trova il mio anello.

Lo smart ring è compatibile anche con tutti gli smartphone Android non Samsung (tramite l’app Galaxy Wearable) ma non è compatibile con iOS.

Infine, stando alle dichiarazioni di Samsung questo device può arrivare fino a 7 giorni di autonomia, mentre per la ricarica wireless si può utilizzare l’apposita custodia trasparente.

Samsung Galaxy Ring: prezzo e disponibilità

Il Samsung Galaxy Ring è già disponibile sul sito ufficiale di Samsung in nove taglie differenti (con la possibile di scegliere l’opzione “Non conosco la mia misura” e ricevere prima un kit di misurazione gratuito) e in tre colorazioni: Titanium Black, Titanium Silver e Titanium Gold. Il prezzo suggerito è di 449 euro.