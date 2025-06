Presentati gli Xiaomi AI Glasses: cosa sono, come funzionano, quando costano e quali possibilità offrono i nuovi occhiali smart della multinazionale cinese Xiaomi

Fonte foto: Xiaomi/X

Sono stati presentati in questi giorni dalla multinazionale cinese Xiaomi i nuovi occhiali smart AI Glasses. L’annuncio è arrivato durante l’evento Human x Car x Home, durante il quale l’azienda ha mostrato diverse novità, tra cui appunto questo innovativo dispositivo indossabile compatto e ricco di tecnologia, che punta evidentemente a competere direttamente con i Ray-Ban Meta.

Come sono fatti gli Xiaomi AI Glasses

La particolarità degli Xiaomi AI Glasses è che non prevedono la presenza di uno schermo: funzionano solo attraverso comandi vocali e tocchi sulle aste, grazie all’interazione diretta con l’assistente Hyper XiaoAi di Xiaomi.

Gli occhiali smart sono dotati di una fotocamera da 12 megapixel con stabilizzazione elettronica dell’immagine, cinque microfoni e due speaker direzionali, e sono alimentati dal chip Snapdragon AR1. Il dispositivo inoltre integra un chip audio Bluetooth BES2700 a basso consumo.

Con una batteria da 263 mAh, Xiaomi stima che l’autonomia dei suoi occhiali smart, che pesano 40 grammi, arrivi fino a 8,6 ore in caso di uso misto e fino a 21 ore se tenuti in stand-by. L’ascolto della musica può ridurre l’autonomia, portandola a massimo 7 ore.

Le funzionalità degli Xiaomi AI Glasses

Con gli Xiaomi AI Glasses è possibile scattare foto, registrare video 2K a 30 fps, tradurre testi e rispondere a chiamate Bluetooth. Le videochiamate e registrazioni prolungate sono supportate fino a un massimo di 45 minuti continuativi.

Con questi occhiali AI sarà anche possibile effettuare pagamenti contactless, dato che è prevista un’integrazione con Alipay. Stando alle informazioni al momento disponibili, indossando gli occhiali di Xiaomi sarà possibile pagare semplicemente guardando un QR code: questa funzione in particolare sarà disponibile in seguito a un aggiornamento previsto per settembre 2025.

Grazie al sistema AI Xiaomi integrato, l’occhiale supporta altre funzionalità extra come il riconoscimento di oggetti, il conteggio delle calorie e sessioni di domande e risposte giornaliere. È prevista anche una funzione di interpretazione in tempo reale in 10 lingue, tra cui inglese, giapponese, tedesco e spagnolo.

Progettati per funzionare con gli smartphone Xiaomi, supportano la ricarica USB-C.

Quanto costano gli occhiali smart di Xiaomi

Xiaomi AI Glasses sono attualmente disponibili in tre varianti di colore (nero, marrone e verde) e con diverse lenti, e hanno aste ripiegabili. La montatura include cerniere in lega di titanio. È anche possibile acquistare lenti graduate in collaborazione con partner selezionati.

La versione base con lenti trasparenti parte da ¥1.999 RMB (circa 240€). La versione con lenti elettrocromiche colorate, che consente di regolare il livello di oscuramento con un tocco sul lato dell’occhiale, può invece arrivare a costare ¥2.999 RMB (circa 320€).

Gli Xiaomi AI Glasses sono già disponibili in Cina, ma non è noto se e quando verranno venduti in altri mercati.