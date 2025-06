Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Snap ha presentato ufficialmente i nuovi Spectacles, occhiali per la realtà aumentata sviluppati per diventare un vero e proprio personal computer indossabile

Fonte foto: Ahmet Misirligul/Shutterstock

Snap, l’azienda proprietaria di Snapchat, si prepara a rivoluzionare il mercato della realtà aumentata annunciando l’arrivo di una nuova generazione di Spectacles, un paio di occhiali AR che, stando alle prime indiscrezioni, saranno in grado di unire in modo ancora più profondo il mondo digitale con quello fisico.

Durante l’Augmented World Expo 2025, l’azienda ha mostrato in anteprima il dispositivo, delineando le specifiche tecniche e le potenzialità di questi nuovi occhiali che garantiranno un’esperienza d’uso ancora più immersiva.

L’obiettivo è quello di trasformare questo prodotto in una vera e propria “workstation portatile”, con a bordo moltissime funzioni per l’utilizzo quotidiano totalmente integrate nella vita reale. Ed è per questo motivo che Snap definisce i nuovi Spectacles come un personal computer indossabile versatile e multifunzionale.

Come saranno i nuovi Spectacles

La prima caratteristica dei nuovi Spectacles è il loro design semplice e moderno e un peso trascurabile, che garantisce il massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo.

La promessa di Snap è quella di portare sul mercato un device che offra un’interazione più fluida con l’ambiente circostante, cosa resa possibile dalla combinazione di hardware all’avanguardia con un sofisticato sistema machine learning che permetterà al dispositivo di “comprendere” il mondo reale.

Cruciali per questa tecnologia anche l’utilizzo di lenti trasparenti, algoritmi di intelligenza artificiale e tecnologie spaziali, che lavorano in sinergia per creare un’esperienza di realtà aumentata di altissimo livello.

Molte le funzioni mostrate in anteprima, tra cui l’assistenza AI tridimensionale, che permetterà agli utenti di accedere a esperienze digitali personalizzate con una vasta gamma di attività differenti, dai giochi AR allo streaming, passando per la navigazione online al lavoro in mobilità.

Tra le altre applicazioni mostrate c’è Super Travel, che è in grado di tradurre i segnali stradali in tempo reale. Drum Kit, che offre un’esperienza interattiva per imparare a suonare la batteria, sovrapponendo indicazioni visive allo strumento “reale”. Cookmate, un assistente per la cucina che suggerisce ricette e istruzioni basate sugli ingredienti disponibili.

Il tutto funzionerà tramite Snap OS che nella sua nuova versione vede anche la collaborazione con OpenAI e Google¸ che gli consentono di comprendere testo, immagini e voce, riconoscendo più di 40 lingue e di generare oggetti 3D, posizionandoli m nello spazio fisico grazie a un modulo di profondità.

Lato sviluppatori spiccano strumenti come una modalità guidata per esperienze AR semplificate per facilitare la creazione di contenuti. Un sistema di navigazione assistita per tour immersivi, utile per guide turistiche e esperienze esplorative. Un sistema per gestire più paia di occhiali a distanza, per l’utilizzo di questi dispositivi in ambienti professionali o didattici.

Quando arrivano i nuovi Spectacles

Stando alle informazioni condivise da Snap, i nuovi Spectacles sono attesi per il prossimo anno anche se al momento non c’è ancora una data d’uscita confermata. Idem per il prezzo che non è ancora stato rivelato ma, sicuramente, non mancheranno aggiornamenti nei prossimi mesi.