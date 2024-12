Fonte foto: Samsung

Samsung ha in programma un nuovo evento di lancio nel corso del mese di gennaio 2025. La data non è ancora stata ufficializzata ma dovrebbe essere fissata per il prossimo 22 di gennaio. Nel corso dell’evento è previsto il debutto dei nuovi Galaxy S25 oltre che del nuovo visore che sarà anche il primo dispositivo con Android XR ad arrivare sul mercato.

Il nuovo evento Galaxy Unpacked, però, potrebbe avere una “one more thing“. Samsung, infatti, potrebbe svelare già nel corso del prossimo mese di gennaio il nuovo Galaxy Ring 2, la seconda generazione dell’anello smart (in foto), presentato a gennaio 2024 e disponibile da pochi mesi anche in Italia.

L’obiettivo di Samsung è quello di rendere la serie Galaxy Ring sempre più centrale nel suo ecosistema, al pari degli smartphone Galaxy Watch. L’anello smart ha il compito di integrarsi con lo smartphone e anche di monitorare alcuni parametri della salute dell’utente.

Samsung Galaxy Ring 2 in arrivo

Secondo quanto rivelato da Digitimes, nel corso dell‘evento di gennaio 2025 è previsto il debutto del nuovo Galaxy Ring 2. Il dispositivo potrebbe essere mostrato in anteprima per poi arrivare sul mercato soltanto in un secondo momento (nel corso del 2025), come avvenuto con la prima generazione, svelata a gennaio e lanciata globalmente a partire dal mese di luglio.

Non c’è ancora una conferma ufficiale ma la fonte è molto affidabile e, quindi, la presentazione del nuovo Galaxy Ring 2 già a inizio 2025 è quasi certa. Come fatto per la prima generazione, inoltre, Samsung potrebbe scegliere di distribuire il suo anello smart solo in alcuni mercati, almeno nei primi mesi di disponibilità.

Samsung Galaxy Ring 2: le novità

Le informazioni sul Galaxy Ring 2 sono pochissime, anche perché il dispositivo potrebbe essere ancora in pieno sviluppo. La nuova generazione dell’anello smart di Samsung potrebbe concentrarsi sul miglioramento del progetto, eliminando i difetti “di gioventù” che caratterizzano il primo modello.

L’attuale Galaxy Ring è ancora un po’ troppo grande (il problema delle dimensioni avrebbe causato anche un ritardo nel lancio secondo le indiscrezioni emerse nel 2023) ed ha avuto anche dei problemi di surriscaldamento. Il team del progetto, quindi, potrebbe aver lavorato su questi aspetti, per garantire una maggiore efficienza oltre che un’ottimizzazione della componentistica per ridurre le dimensioni.

L’anello smart di Samsung dovrebbe arrivare in diverse taglie, in modo da adattarsi a tutti gli utenti, e potrebbe anche costare un po’ di meno rispetto al primo modello, che in Italia parte da 449 euro, in modo da risultare più accessibile. Per maggiori dettagli in merito sarà comunque necessario attendere le prossime settimane.