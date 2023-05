Hisense, smart TV a prezzo mai visto prima: offerta imperdibile

Quando si decide di acquistare uno smart TV bisogna sempre fare parecchia attenzione. L’offerta è praticamente sterminata, o quasi, e il rischio di sbagliare acquisto sempre dietro l’angolo. Si devono leggere con attenzione le caratteristiche tecniche per esser certi di non fare un buco nell’acqua.

Lo smart TV Hisense Serie E7H da 50 pollici garantisce una qualità video impeccabili unita a un prezzo di listino decisamente interessante. Il pannello QLED offre infatti un’esperienza visiva di assoluto livello, mentre l’offerta top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. A questo si unisce il pagamento a rate a tasso 0. Una promozione imperdibile, che trasforma lo smart TV low cost in un best buy.

Hisense QLED UHD 50E78HQ scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un carico di tecnologie per offrire un’esperienza visiva che non teme paragoni. Lo smart TV Hisense QLED Serie E7H da 50 pollici sfrutta tecnologie come il Quantum Dot e il Direct Full Array per garantire una qualità d’immagine eccellente. La prima ottimizza la gamma di colori visibili e permette al pannello QLED di mostrare oltre un miliardo di sfumature di colori; la seconda, invece, illumina in maniera omogenea il pannello, per contrasti e neri mai così profondi. Le immagini e i colori sono così estremamente realisti, per un’esperienza visiva paragonabile a quella degli OLED.

A queste tecnologie si sommano le varie modalità di visione, progettate per ottimizzare le impostazioni del TV in base al programma che si sta guardando. La modalità Sport Mode, ad esempio, è l’ideale per guardare le partite di calcio della propria squadra del cuore (o gli eventi sportivi in genere) con una qualità mai vista prima. La Game Mode, invece, è la preferita dai videogamer che utilizzano il TV per giocare con la propria console.

La piattaforma smart proprietaria VIDAA permette invece di installare decine e decine di app di ogni genere: non solo quelle delle piattaforme streaming più conosciute, ma anche utility, videogame e molto altro ancora. La compatibilità con Alexa, infine, permette di controllare le funzionalità del TV con semplici comandi vocali: se vuoi cambiare canale o aumentare il volume ti basterà dirlo.

Hisense, smart TV low cost a tasso 0: sconto, rate e prezzo finale

Un televisore versatile ed estremamente funzionale, insomma, che grazie all’offerta top di oggi su Amazon diventa un assoluto best buy del suo segmento di mercato. Lo Hisense Serie E7H da 50 pollici è infatti disponibile con uno sconto del 39% che permette di risparmiare oltre 200 euro sul prezzo di listino. Acquistandolo oggi, infatti, lo smart TV del produttore cinese costa 367,99 euro anziché 599,00 euro.

A questo si aggiunge la possibilità, per gli iscritti ad Amazon Prime, di pagare a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. Basta selezionare questa modalità di pagamento prima di aggiungere il TV al carrello e poi proseguire con il normale processo di acquisto. In questo modo, lo Hisense QLED da 50 pollici costa 69,92 euro al mese per cinque mesi.

