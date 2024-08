Honor 90 Lite, un ottimo device di fascia media a un prezzo irripetibile

Honor 90 Lite è un buon mid-range, un device con una scheda tecnica versatile, ottima per l’utilizzo quotidiano e non solo. Su Amazon il prezzo è molto interessante

Fonte foto: HONOR

Il segmento degli smartphone sotto i 300 euro è tra i più gettonati dai consumatori, soprattutto da quelli che cercano dispositivi dalla scheda tecnica versatile e dal costo contenuto.

In questo senso, quindi, non è raro trovare anche in questa fascia di prezzo delle vere e proprie chicche, che pur essendo ovviamente ben lontani dalle potenzialità dei top di gamma, riescono comunque a garantire l’accesso alla rete veloce 5G e a un comparto fotografico di buon livello che può andare ben oltre il classico inquadra-scatta-condividi sui social.

E tra questi c’è l’Honor 90 Lite, uno dei best sellers dell’azienda cinese che ha saputo conquistare l’utenza con un device ben progettato e con al suo interno tutto il necessario per l’utilizzo quotidiano e non solo.

Grazie all’offerta Amazon, poi, per le prossime ore questo device può essere portato a casa a un prezzo strepitoso e un’occasione come questa non capita tutti i giorni e deve essere colta senza pensarci troppo.

Honor 90 Lite – MediaTek Dimensity 6020 – Versione 8/256 GB

Honor 90 Lite: scheda tecnica

Il display dell’Honor 90 Lite è un LCD LTPS da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.388 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Il processore a bordo è un MediaTek Dimensity 6020 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per l’archiviazione, non espandibile. Con la funzione Honor RAM Turbo è possibile ottenere fino a 5 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna del telefono, se disponibile. Un buon processore quello scelto dal colosso della tecnologia che è in grado di garantire prestazioni discrete e consumi non troppo esagerati.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 100 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP. Una scelta molto interessante quella di Honor che ha portato su un mid-range un set di fotocamere da non sottovalutare e che, alle giuste condizioni, possono garantire ottime foto, grazie soprattutto al sensore principale.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità 4.500 mAh con ricarica cablata da 35 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1, stando alle indicazioni sul web entro la fine dell’estate dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento a Android 14 con MagicOS 8.0.

Honor 90 Lite: l’offerta su Amazon

Honor 90 Lite ha un prezzo di listino presso rivenditori di terze parti è di 299,90 euro ma con le ottime offerte su Amazon si scende fino a 160,90 euro (-44%, -139,09 euro) uno sconto davvero molto interessante che potrebbe fare la gioia di tutti gli utenti che devono acquistare un nuovo smartphone e sono solo in paziente attesa dell’offerta ideale.

