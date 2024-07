Honor 200 Lite 5G, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

Fonte foto: HONOR

Uno dei prodotti più recenti a marchio Honor è l’Honor 200 Lite 5G un device di fascia intermedia, presentato dall’azienda cinese appena un paio di mesi fa e che si è sin da subito distinto per una scheda tecnica molto equilibrata, caratterizzata da un processore MediaTek Dimensity 6080, un comparto fotografico più che discreto e tante altre piccole accortezze, come la Magic Capsule di Honor e le funzioni per la Virtual RAM che hanno conquistato sin da subito il grande pubblico.

A tutto questo bisogna aggiungere un prezzo molto interessante che, grazie alle offerte su Amazon, diventa ancora più accessibile, scendendo addirittura sotto i 230 euro, un’offerta irripetibile che porta questo device al minimo storico.

Hono 200 Lite 5G – MediaTek Dimensity 6080 – Versione 8/256 GB

Honor 200 Lite 5G: scheda tecnica

L’Honor 200 Lite 5G ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici, con una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Flicker Free, con lo smartphone capace di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Presente la tecnologia Magic Capsule, che "trae ispirazione" dalla Dynamic Island di Apple e permette all’utente di visualizzare diverse informazioni utili sullo stato dello smartphone.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 6080 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, non espandibile. Torna anche su questo device la funzione Virtual RAM che consente di ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria interna del telefono.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 50 MP (f/2.1).

Sul fronte delle connessioni ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per la geolocalizzazione dell’utente.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata SuperCharge da 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.0

Presente, infine, la Certificazione SGS che attesta la resistenza di questo smartphone alle cadute fino a 1,65 metri di altezza.

Honor 200 Lite 5G: l’offerta Amazon

Honor 200 Lite 5G ha un prezzo di listino di 279,90 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, è possibile portare a casa questo smartphone a 249,90 euro (-11%, -30 euro) a questo bisogna aggiungere un ulteriore sconto di 20 euro al check-out grazie a un coupon sconto offerto dal colosso dell’e-commerce, che porta il prezzo finale a 229,90 euro.

