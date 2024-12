Honor X8b, con l'offerta Amazon si scende al minimo storico

Honor X8b è uno smartphone entry level, l’ideale per l’utilizzo quotidiano e per chi cerca un prodotto accessibile. Su Amazon è disponibile al minimo storico

Honor è un brand molto apprezzato dai consumatori, grazie a un catalogo piuttosto ricco di modelli che riesce a soddisfare tutte le esigenze. Spostandosi verso il segmento dei device low-cost c’è l’ottimo Honor X8b, uno smartphone senz afronzoli che, nonostante debba rinunciare a qualcosina (come le connessioni in 5G, ad esempio), arriva sul mercato con una scheda tecnica molto interessante e, per restare ben saldo in questa fascia di prezzo, un costo davvero contenuto.

Si tratta, insomma, della soluzione perfetta per chi deve acquistare un telefono per l’utilizzo quotidiano, affidabile e conveniente, e cerca un prodotto che non riservi brutte sorprese e, anzi, questo device stupisce piacevolmente grazie a tante piccole chicche pronte a soddisfare anche i più esigenti, come la Magic Capsule, ad esempio, un discreto comparto fotografico, che va ben oltre il classico punta-scatta-condividi sui social e un’ottima autonomia che dura tutto il giorno.

Su Amazon il prezzo di questo smartphone android economico è incredibile e per le prossime ore scende addirittura sotto i 170 euro, arrivando al minimo storico.

Honor X8b – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 8/256 GB

Honor X8b: scheda tecnica

Honor X8b 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,7 pollici, ha una risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), refresh rate variabile fino a 90 Hz e una luminosità di picco che arriva a 2.000 nit. Sullo schermo c’è la Magic Capsule, la tecnologia proprietaria di Honor che richiama il funzionamento della Dynamic Island di Apple, mostrando all’utente informazioni utili sul device.

Presente anche la certificazione TÜV Rheinland Flicker-Free, che attesta che questo device è in grado di regolare in automatico la luminosità per eliminare gli sfarfallii.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di interna, non espandibile. Non manca la funzione Honor RAM Turbo che consente di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva attingendo dalla memoria interna del telefono.

Tre le fotocamere a bordo, con un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP per le macro. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Sul fronte delle connessioni non c’è il 5G ma l’utente può navigare comunque in totale tranquillità utilizzando il 4G o il WiFi 5. Presenti anche il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie opzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata SuperCharge da 35 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7, anche se a breve dovrebbe arrivare anche l’aggiornamento a Android 14.

Honor X8b: l’offerta su Amazon

Honor X8b ha un prezzo di listino di 269,90 euro, tuttavia grazie all’ottima offerta Amazon si scende fino a 169,90 euro (-37%, -100 euro), uno sconto irripetibile che permette di comprare un ottimo smartphone senza spendere eccessivamente.

