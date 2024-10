Honor X8b, un ottimo low-cost a un prezzo irripetibile

Fonte foto: Honor

Il segmento degli smartphone low-cost consente di acquistare dispositivi a prezzi contenuti, al netto di qualche rinuncia che, purtroppo, è inevitabile per chi vuole puntare principalmente alla convenienza. Qualche volta, però, ci sono dei brand che cambiano un po’ le regole del gioco, come Honor che ha saputo portare sul mercato prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo, come l’Honor X8b, ad esempio.

Parliamo, naturalmente, di un device entry level, sviluppato principalmente per l’utilizzo quotidiano ma che ha tutte le caratteristiche necessarie per emergere in questa fascia di prezzo, come un buon comparto fotografico, un processore Qualcomm affidabile e poco avido di risorse e, a chi piacciono queste finezze, la Magic Capsule, la risposta di Honor alla Dynamic Island di Apple, che consente all’utente di visualizzare informazioni utili sullo stato del telefono, come le sveglie impostate o il livello di batteria residua, ad esempio.

Grazie alle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo di questo telefono scende sotto ai 200 euro, un’ottima occasione per cambiare un vecchio device spendendo il giusto.

Honor X8b – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 8/256 GB

Honor X8b: scheda tecnica

Honor X8b 5G ha un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ (2.412×1.080 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz e 2.000 nit di luminosità di picco. Lo schermo è, inoltre, certificato TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo smartphone che può regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano in questo caso 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile. Inoltre, con la funzione Honor RAM Turbo è possibile ottenere fino a un massimo di 8 GB di RAM in più attingendo dalla memoria interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP, un sensore ultra-grandangolare da 5 MP e un terzo sensore da 2 MP per gli scatti macro. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Tra le connessioni non abbiamo naturalmente il 5G, dato che il chip scelto da Honor non permette di accedere alla rete veloce. Gli utenti possono, però, navigare ugualmente con il 4G o con il WiFi 5. Non mancano nemmeno, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica via cavo SuperCharge da 35 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7 ma, stando a quel che si legge sul web, dovrebbe arrivare anche l’update a Android 14.

Honor X8b: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Honor X8b bisogna spendere 269,90 euro, tuttavia grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo scende fino a 199,90 euro (-26%, -70 euro), uno sconto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un buon low-cost per l’utilizzo quotidiano.

