Honor MagicWatch2: prezzo eccezionale per lo smartwatch top

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Honor

Prezzo da Prime Day per lo smartwatch Honor MagicWatch 2. E non è una frase fatta per sfruttare l’hype dell’evento Amazon finito da pochissimi giorni. L’orologio smart di Honor, infatti, è disponibile sul sito di e-commerce ancora allo stesso prezzo del Prime Day 2023 e lo si può acquistare ancora con un doppio sconto che fa risparmiare più del 40%. Essendo un’offerta con doppio sconto e con coupon, la durata è limitatissima e potrebbe terminare da un momento all’altro. Per questo motivo vi consigliamo ad approfittarne immediatamente: trovare un altro orologio con le stesse caratteristiche a un prezzo del genere è tutt’altro che semplice.

Di quali caratteristiche e funzionalità parliamo? Molto semplice: un design moderno e all’avanguardia, di materiali di altissima qualità, di 15 modalità sportive di livello professionale coadiuvate da un sistema GNSS per la geolocalizzazione top di gamma e di un monitoraggio avanzato della salute. Esattamente tutto quello che si cerca solitamente in un orologio di questo tipo.

Honor MagicWatch2

Honor MagicWatch2: caratteristiche e funzionalità

Il nome dello smartwatch molto probabilmente non vi dirà molto, ma l’Honor MagicWatch2 è un ottimo orologio realizzato con materiali premium e che offre funzionalità avanzate per il monitoraggio della salute e delle attività sportive.

Il wearable è dotato di uno schermo abbastanza grande e con un’ottima luminosità. Puoi anche decidere di personalizzarlo scegliendo tra le tante watch faces che cambiano faccia al quadrante e che lo rendono perfetto per qualsiasi situazione. Il cuore pulsante dell’orologio, però, lo troviamo sotto la scocca, dove sono presenti i sensori che ti permettono di monitorare i principali parametri vitali. Con lo smartwatch puoi avere sempre sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisa se nota qualche cosa di anomalo. Altra funzione molto utile è il monitoraggio dello stress, con esercizi di respirazione ad hoc che aiutano a rilassarti.

Per gli appassionati dell’attività sportiva, troviamo 15 modalità fitness di livello professionale, tra cui il nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri). L’app per il running integra ben 13 modalità differenti per la corsa e hai anche una guida vocale che ti accompagna durante l’allenamento. Non manca il chip GNSS che utilizza la tecnologia Dual Satellite Positioning Systems per assicurarti una geolocalizzazione rapida.

La batteria ha una durata di circa due settimane con un utilizzo normale. Puoi collegare lo smartwatch con il tuo smartphone per gestire i messaggi e le chiamate in entrata direttamente dall’orologio.

Honor MagicWatch2: prezzo e sconto Amazon

Ancora pochissimi giorni (fino al 16 luglio) per approfittare della super promo che troviamo su Amazon per l’Honor MagicWatch2. L’orologio top di gamma, infatti, è in offerta con un doppio sconto: oltre a quello del 28% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa risparmiare altri 29€. In questo modo il prezzo finale è esattamente di 100€, con uno sconto percentuale che si avvicina al 45%. Puoi anche decidere di pagare a rate con il servizio di Cofidis che si attiva al check-out. La spedizione viene curata da Amazon e per la consegna devi aspettare pochissimo, meno di ventiquattro ore.

