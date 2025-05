Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è sprofondato: va comprato subito

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è in offerta con uno sconto del 37% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Minimo storico per un orologio con tante funzioni utili.

Nel variegato mondo degli smartwatch troviamo anche Xiaomi. Il colosso cinese ha oramai portato anche in Italia i suoi orologi smart che ricalcano alla perfezione la filosofia dell’azienda: prezzi concorrenziali e tecnologie innovative. Lo Xiaomi Watch 2 Pro risponde alla perfezione a questo identikit, soprattutto oggi che lo troviamo in promo speciale con uno sconto mai visto prima. Lo smartwatch, infatti, è disponibile su Amazon con un super sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 100 euro. Un’occasione da non farsi scappare per un orologio smart veramente top di gamma e con pochi eguali sul mercato.

Per capirlo basta vedere le funzioni che ti offre. Perfetto per chi vuole monitorare costantemente il proprio stato di salute, grazie a sensori di ultima generazione che controllano frequenza cardiaca e saturazione dell’ossigeno nel sangue, oppure per chi ama lo sport grazie al supporto a più di 150 modalità sportive. La presenza del sistema operativo WearOS di Google è un’ulteriore caratteristica che lo rende un vero top di gamma. Insomma, un orologio come pochi sul mercato, da oggi a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo in picchiata per lo Xiaomi Watch 2 Pro. Lo smartwatch del colosso cinese è disponibile su Amazon a un prezzo di 168,99 euro, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e di una delle migliori offerte di tutto il web per un orologio con queste caratteristiche. Il risparmio netto sul prezzo di listino è di ben 100 euro e lo puoi pagare a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo, in modo da provarlo a fondo.

Xiaomi Watch 2 Pro: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è il classico orologio smart utile in ogni momento della giornata. Lo smartwatch di Xiaomi si caratterizza per un design classico grazie al quadrante circolare, ma sotto la scocca nasconde un’anima moderna. A partire dallo schermo AMOLED touch da 1,43 pollici ad alta luminosità che si vede anche sotto la luce del sole. Lo puoi anche personalizzare scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi, in modo da avere sempre sotto i tuoi occhi le informazioni più importanti.

Come detto, è un orologio che si adatta a qualsiasi situazione. Non a caso supporta più di 150 modalità sportive e si rivela il tuo miglior compagno durante gli allenamenti. Monitora costantemente i tuoi risultati e ti mostra i progressi nel tempo. Essendo impermeabile, lo puoi utilizzare anche in piscina. Non manca un chip GNSS che sfrutta i cinque principali sistemi di geolocalizzazione.

Se devi monitorare il tuo stato di salute, i sensori presenti sotto la scocca sono pronti ad aiutarti. Lo Xiaomi Watch 2 Pro controlla in tempo reale i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e ti avvisa se nota qualcosa di anomalo. Lo smartwatch è anche un grado di misurare la composizione corporea, mostrandoti la percentuale di grasso e di massa magra. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Lo smartwatch è dotato del sistema operativo WearOS di Google, uno dei migliori sul mercato. Questo ti permette di avere a disposizione tutte le app dell’azienda di Mountain View, a partire dalle mappe e da Google Wallet, il portafoglio digitale che ti permette di pagare la spesa o il conto al ristorante avvicinando semplicemente lo smartwatch al POS. La batteria ha una durata di un paio di giorni.

