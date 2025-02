Honor, lo smartphone top crolla di prezzo: va comprato subito

Fonte foto: MisterGadget.Tech

In alcuni casi i nomi degli smartphone non vengono scelti casualmente. Ed è quello che accade con la gamma Honor Magic7 Pro, telefono uscito sul mercato da pochissime settimane e che si candida a essere uno dei migliori di questa prima parte dell’anno. Non ha nulla da invidiare ai principali concorrenti, come ad esempio gli smartphone della gamma Galaxy S25. Come detto, il suffisso Magic non è scelto a caso: questo telefono di Honor è "magico" nella sua capacità di adattarsi a qualsiasi situazione e di offrire prestazioni al top in ogni caso. Il tutto corredato da uno dei migliori comparti fotografici disponibili sul mercato, come si può facilmente intuire dal teleobiettivo da 200 megapixel con zoom digitale fino a 100x e algoritmi di intelligenza artificiale che lo rendono praticamente perfetto.

Oggi, però, non siamo qui per decantare le "lodi" di questo smartphone Honor, bensì per parlare della straordinaria promo disponibile su Amazon. Il telefono, infatti, è protagonista di un’offerta con doppio sconto: oltre a quello fisso presente in pagina, è presente un coupon sconto del valore di 200 euro che si applica in fase di check-out. Il risparmio totale è di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Trovare un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane con condizioni di acquisto migliori è praticamente impossibile.

N.B. Il prezzo mostrato nel banner è errato. Bisogna cliccare sul link, aprire la pagina prodotto e applicare il coupon.

Honor Magic7 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Trovare uno smartphone uscito da poche settimane sul mercato in offerta con un doppio sconto che ti fa risparmiare centinaia di euro non è una cosa da tutti i giorni. E per questo bisogna approfittarne il prima possibile. Da oggi trovi l’Honor Magic7 Pro in promo a un prezzo di 899 euro con uno sconto totale del 30%. Parliamo di sconto totale perché l’offerta si compone di un doppio sconto: oltre a quello del 15% presente in pagina, puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 200 euro. Il coupon si aggiunge in automatico in fase di check-out. Le condizioni di acquisto diventano irripetibili anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Acquistando oggi lo smartphone si riceve anche la possibilità di utilizzare Audible gratis per ben 60 giorni. La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione le classiche due settimane di tempo.

Honor Magic7 Pro: le caratteristiche tecniche

L’Honor Magic7 Pro è uno di quei telefoni che cattura l’attenzione fin dal primo sguardo. E non solo per il design che nella parte frontale ricorda gli ultimi iPhone per la presenza di una sorta di Dynamic Island, ma soprattutto per le caratteristiche tecniche veramente eccezionali. E vediamola la scheda tecnica di questo Honor Magic7 Pro.

Lo smartphone è dotato di uno schermo LTPO OLED ad altissima risoluzione e con una frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz e che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. La luminosità raggiunge dei picchi di 5000 mAh, uno dei valori più elevati che puoi trovare in questo momento sul mercato. Sotto il display è presente anche il sensore per le impronte digitale a ultrasuoni 3D che funziona anche con le mani bagnate. Passando alle prestazioni, l’Honor Magic7 Pro è dotato del nuovissimo chipset Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Velocità, multitasking e un’esperienza di gioco fluidissima.

Il vero punto furto del dispositivo, però, è il comparto fotografico. Qui Honor ha fatto una vera "magia" equipaggiando lo smartphone dei migliori sensori disponibili. Come ad esempio un teleobiettivo da 200 megapixel con zoom digitale 100x con cui puoi fotografare dettagli presenti in lontananza senza perdere di qualità, anche grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale. Il comparto fotografico posteriore è accompagnato da un obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e da una fotocamera principale sempre da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine. Honor ha lavorato molto soprattutto lato software implementando tanti strumenti di intelligenza artificiale che ti aiutano nello scattare foto e registrare video con una qualità elevatissima. Per concludere nella parte frontale è presente un’altra fotocamera da 50 megapixel.

Uno smartphone con queste funzionalità e strumenti necessita anche di una super batteria e non a caso ne troviamo una con una capacità di 5270mAh che supporta la ricarica rapida a 100W. Per avere il 100% di autonomia bastano circa trenta minuti. Concludiamo con una delle novità Honor di quest’anno: sullo smartphone trovi tanti strumenti che utilizzano l’intelligenza artificiale e che ti semplificano la vita di tutti i giorni, come ad esempio la trascrizione automatica dei messaggi. Inoltre, è presente di default l’assistente Gemini di Google.

