Honor Magic Watch 2, oggi lo smartwatch costa pochissimo: sconto esagerato

Fonte foto: Honor

No, non è uno scherzetto di Halloween. Il prezzo dell’Honor Magic Watch 2, smartwatch top di gamma dalle caratteristiche e funzionalità avanzate, è davvero crollato, grazie al doppio sconto presente sulla pagina prodotto. Infatti, oltre allo sconto fisso del 28% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa risparmiare altri 15 euro. Il prezzo scende al minimo storico e fai un super affare.

Stiamo parlando di un orologio smart versatile e che si presta a tanti utilizzi differenti: puoi monitorare e controllare i tuoi parametri vitali, oltre alle attività quotidiane, come ad esempio i passi effettuati, la distanza percorsa o le calorie bruciate. Supporta più di 15 modalità di allenamento e ha anche il GPS integrato. La batteria è un vero portento e arriva fino a due settimane di autonomia.

Honor Magic Watch 2

Honor Magic Watch 2: caratteristiche tecniche

Scopriamo meglio lo smartwatch Honor Magic Watch 2, partendo dalla funzione Smart Activity utile per monitorare la frequenza cardiaca tutto il giorno, quindi anche quando si è a riposo e non solo durante l’attività fisica. Quando rileva una frequenza cardiaca insolita ti invia una notifica. Ottima poi la batteria, che vanta un’autonomia fino a 14 giorni in stand-by. Monitoraggio anche dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e anche qui ti avvisa se i valori dovessero scendere o salire troppo oltre la media. La scocca da 1,39 pollici con risposta al tocco ad alta precisione, ti mostra chiaramente i dati ed è facilmente personalizzabile. A bordo trovi più di 15 modalità di allenamento che coprono tutte le attività principali, a partire dalla corsa e dal ciclismo.

Questo smartwatch Honor ti permette di restare connesso col mondo, mostrandoti le chiamate in entrata e le notifiche di messaggi (sms, chat, ecc.) e le email. Potrai anche inserire eventi nel calendario e ricevere avvisi quando il giorno è arrivato. Molto utile il fatto che sia impermeabile fino a 50 metri, così puoi usarlo anche quando nuoti senza paura che possa rompersi. Puoi personalizzare lo sfondo del display anche con le tue foto personali.

Smartwatch Honor Magic Watch 2: prezzo e offerta Amazon

Oggi l’Honor Magic Watch 2 lo paghi molto meno. Sia grazie allo sconto del 28%, sia grazie al coupon di 15 euro, facilmente applicabile inserendo una spunta appena sotto l’annuncio nella voce apposita. La combo perfetta, che ti consentirà di pagarlo 114 euro. In totale lo sconto supera il 35% e approfitti di una supere promo. Puoi anche alleggerire ulteriormente il prezzo attivando la finanziaria Cofidis con rate a interessi zero. Aggiungici infine i vantaggi della spedizione Amazon, immediata grazie alla disponibilità del prodotto. Un’offerta da non farti scappare.

