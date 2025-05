Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è crollato: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Abbiamo imparato a conoscere Xiaomi soprattutto per gli smartphone che in questi anni ha lanciato in Italia, ma il colosso cinese ha portato in Italia anche tantissimi altri dispositivi, tra cui gli smartwatch. E proprio di un orologio smart parliamo oggi. Il protagonista di questo articolo e di una delle migliori offerte del giorno è lo Xiaomi Watch 2 Pro, orologio top di gamma dotato di funzioni avanzatissime e che ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Ideale anche per chi vuole tenersi in forma grazie alle più di 150 modalità di allenamento supportate.

Come detto, a catturare l’attenzione non sono solamente le tante funzioni disponibili, ma soprattutto l’offerta con cui lo troviamo disponibile oggi su Amazon. L’orologio, infatti, è disponibile con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo al minimo storico e ti permette di risparmiare quasi 100 euro su quello di listino. Non solo approfitti di una super occasione, ma hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta eccezionale per lo Xiaomi Watch 2 Pro. Lo smartwatch top di gamma del produttore cinese è in promo con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a 180 euro e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce e di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Acquistandolo oggi risparmi quasi 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartwatch è immediata e lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai ben 30 giorni di tempo, in modo da testare e provare tutte le funzioni speciali dell’orologio smart.

Xiaomi Watch 2 Pro: le caratteristiche tecniche e le funzionalità

Cosa rende unico lo Xiaomi Watch 2 Pro? È difficile scegliere un solo elemento, lo smartwatch del produttore cinese è dotato delle migliori componenti del momento e si adatta a qualsiasi utilizzo. Si tratta di uno dei pochi orologi in questa fascia di prezzo che puoi utilizzare in qualsiasi situazione: nella vita di tutti i giorni per controllare i principali parametri vitali, oppure durante gli allenamenti grazie alle oltre 150 modalità di allenamento. Vediamolo nel dettaglio.

Lo Xiaomi Watch 2 Pro si caratterizza per un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione con la possibilità di personalizzare il quadrante scegliendo una delle tante watch face messe a disposizione da Xiaomi. Il design ricorda quello degli orologi analogici e sulla corona sono presenti anche due pulsanti. Prestazioni eccellenti grazie alla presenza del processore Snapdragon W5+ Gen 1.

Come anticipato, l’orologio supporta più di 150 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più praticate dalle persone, tra cui la corsa, il ciclismo e il nuoto (è anche impermeabile). Non mancano sport professionistici nei quali raccogliere statistiche avanzate da analizzare per migliorare le proprie prestazioni. Il GPS ad alta precisione ti geolocalizza in pochissimi secondi.

A tutto questo puoi aggiungere anche un monitoraggio avanzato della salute. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ti avvisano se notano qualcosa di anomalo. Presente anche il monitoraggio avanzato del sonno con consigli su come migliorare il riposo notturno.

La batteria dura un paio di giorni con un utilizzo normale. Chiudiamo con una peculiarità dello Xiaomi Watch 2 Pro: a bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google, uno dei migliori nel mondo dei wearable. Hai a disposizione tutte le app più utili di Google: le mappe e anche Google Wallet per i pagamenti contactless.

