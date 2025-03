Honor Pad X9, un ottimo tablet low-cost in super offerta

Honor Pad X9 è un tablet low-cost, da utilizzare per l’intrattenimento tra navigazione in rete e piattaforme di streaming. Con l’offerta Amazon il prezzo è top

Fonte foto: Honor

Honor Pad X9, un tablet low-cost, un dispositivo adatto principalmente per l’intrattenimento quotidiano tra piattaforme di streaming, social network e navigazione sul web. Parliamo di un device leggero e compatto, che punta tutto su un design semplice, una buona qualità costruttiva e una scheda tecnica senza eccessi, perfetta per l’utente generalista che cerca un prodotto da utilizzare in casa senza troppe difficoltà.

Grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 150 euro, un’occasione irripetibile che potrebbe fare la gioia di molti e convincere gli indecisi a fare il grande passo ed entrare nella famiglia di prodotti a marchio Honor.

Honor Pad X9 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB

Honor Pad X9: scheda tecnica

Honor Pad X9 ha uno schermo LCD IPS da 11,5 pollici, con risoluzione 2K (2.000×1.200 pollici) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il device è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, che attesta la sua capacità di autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile. Con la funzione Honor OS Turbo è possibile espandere fino a 3 GB in più la RAM del device attingendo alla memoria intera.

Davvero essenziale il comparto fotografico che comprende un sensore posteriore da 5 MP e uno frontale sempre da 5 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificandone l’utilizzo in orizzontale.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio è composto da sei speaker con Honor Histen una tecnologia sviluppata da Honor per ottimizzare l’audio del device e un microfono.

La batteria è da 7.250 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.1

Honor Pad X9: l’offerta su Amazon

Honor Pad X9 ha un prezzo di listino di 199,90 euro ma approfittando delle offerte su Amazon per le prossime ore scende fino a 149,90 euro (-45%, -50 euro) uno sconto da non sottovalutare assolutamente che per molti potrebbe davvero fare la differenza.

Honor Pad X9 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB