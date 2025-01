Honor Pad 9, con gli sconti Amazon questo tablet è un'occasione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Honor Pad 9 è un tablet di fascia intermedia, da utilizzare principalmente per lo studio, la produttività leggera e l’intrattenimento. Su Amazon il prezzo è top

L’Honor Pad 9 arriva sul mercato come un tablet di fascia intermedia, progettato per chi cerca un prodotto da utilizzare per lo studio, l’intrattenimento e la produttività leggera, cosa che di fatto lo rende uno strumento estremamente versatile e pronto a soddisfare qualsiasi esigenza degli utenti.

Questo device punta tutto su un design elegante e un buon comparto hardware in grado di bilanciare perfettamente consumi e prestazioni. Molto interessanti anche le certificazioni dello schermo che garantiscono un comfort visivo ottimale, anche per chi utilizza questo dispositivo per molte ore al giorno.

Grazie all’ esclusiva offerta su Amazon, l’Honor Pad 9 è disponibile a un prezzo che scende sotto i 250 euro e uno sconto così è l’occasione ideale per chi cerca un dispositivo performante e di buona qualità a un costo più che competitivo.

Honor Pad 9: scheda tecnica

Honor Pad 9 ha uno schermo IPS LCD da 12,1 pollici, con una risoluzione QHD (1.600×2.560 pixel) e refresh rate variabile a 120 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker Free, col device che può regolare automaticamente la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di interna, non espandibile. Con la funzione Honor RAM Turbo è possibile ottenere RAM aggiuntiva attingendo alla memoria di archiviazione del dispositivo.

Per quanto riguarda le fotocamere c’è sensore principale da 13 MP e uno frontale da 8 MP, posizionato su uno dei lati più lunghi del device, semplificandone l’uso in orizzontale.

Tra le connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e una USB-C. Il comparto audio è composto da due microfoni e otto speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria che migliora la resa sonora dei contenuti in riproduzione.

La batteria è da 8.300 mAh con ricarica via cavo da 35 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente MagicOS 8.0.

Honor Pad 9: l’offerta su Amazon

Per portare a casa l’Honor Pad 9 bisogna spendere 349,90 euro, ma grazie all’offerta su Amazon per le prossime ore il prezzo di questo tablet scende fino a 249,90 euro (-29%, -10 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice acquistare un buon device risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

