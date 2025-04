HONOR Pad X9 è in offerta su Amazon: il tablet costa ora 149 euro diventando un vero e proprio best buy tra i modelli low cost

Fonte foto: Honor

Gli utenti alla ricerca di un nuovo tablet Android low cost possono oggi puntare sull’ottimo HONOR Pad X9, in offerta su Amazon e oggi vero e proprio best buy per la fascia bassa. Sfruttando la promozione in corso, il tablet è ora disponibile al prezzo scontato di 149 euro. Si tratta del minimo storico per il modello che viene venduto direttamente da Amazon. Il tablet costa davvero poco e ha un’ottima scheda tecnica. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è accessibile tramite il box qui di sotto.

HONOR Pad X9

HONOR Pad X9: la scheda tecnica

La scheda tecnica di HONOR Pad X9 comprende un display LCD da 11,5 pollici con risoluzione di 2.000 x 1.200 pixel. Si tratta di un pannello di ottima qualità, con refresh rate di 120 Hz e rapporto tra le dimensioni di 5:3, che rappresenta uno dei principali punti di forza del tablet, soprattutto considerando la fascia di prezzo.

Sotto la scocca, invece, il tablet di HONOR propone il SoC Qualcomm Snapdragon 685, realizzato a 6 nm e dotato di una CPU octa-core. Anche in questo caso si tratta di un elemento ottimo della scheda tecnica, considerando il buon rapporto tra prestazioni e consumi. Nel segmento dei tablet economici è difficile trovare un chip superiore.

La dotazione tecnica del tablet include anche 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre a una batteria da 7.250 mAh. Si tratta di una configurazione equilibrata che offre tutto lo spazio necessario per installare app e salvare documenti e foto oltre che una buona autonomia.

HONOR Pad X9 è dotato anche di due fotocamere da 5 Megapixel, una anteriore e una posteriore. La scocca è realizzata in alluminio e il tablet è dotato di un sistema a 6 speaker stereo. Per chi è alla ricerca di un tablet Android economico ma di buona qualità, quindi, il modello della gamma HONOR rappresenta, in questo momento, un’ottima scelta per rapporto qualità/prezzo.

HONOR Pad X9: l’offerta di Amazon

La nuova offerta Amazon dedicata a HONOR Pad X9 è un’occasione ottima per acquistare un tablet economico. Con lo sconto applicato in questo momento, infatti, il modello della gamma HONOR è disponibile al prezzo scontato di 149 euro.

L’offerta riguarda la versione venduta direttamente da Amazon, ora disponibile al prezzo minimo storico sullo store. Per accedere subito alla promo, valida per un periodo di tempo limitato, è sufficiente premere sul banner qui di sotto e poi aggiungere il tablet al carrello.