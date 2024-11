Honor Pad X8a, per il Black Friday il prezzo scende al minimo storico

Fonte foto: Honor

Il Black Friday di Amazon è l’occasione ideale per chi deve acquistare un nuovo tablet e sta solamente aspettando l’offerta perfetta per concludere un ottimo affare. Offerta che, naturalmente, è già qui e tra le proposte più interessanti sull’e-commerce proprio in queste ore è spuntato l’Honor Pad X8a, uno dei tablet low-cost più recenti dell’azienda cinese, arrivato sul mercato lo scorso agosto.

Si tratta di un device con tutto il necessario per accompagnare l’utente nel suo tempo libero, tra piattaforme di streaming, social e navigazione sul web¸ rappresentando un’ottima alternativa allo schermo troppo piccolo di uno smartphone e all’ingombro di un notebook.

Con l’offerta in corso, il prezzo scende sotto i 120 euro, arrivando al minimo storico e con uno sconto così trovare di meglio non è proprio possibile.

Honor Pad X8a: scheda tecnica

Honor Pad X8a ha un display TFT LCD che misura 11 pollici, ha una risoluzione FHD (1.200×1.920 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo device in grado di autoregolare la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 680 affiancato in questa offerta da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna, espandibile fino a 1TB tramite scheda microSD. Con la funzione Honor RAM Turbo è possibile ottenere altri 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria del device.

Davvero essenziale il comparto fotografico che comprende una fotocamera principale da 5 MP e una fotocamera frontale di nuovo da 5 MP posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet, semplificandone l’utilizzo in modalità orizzontale.

Tra le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Per quanto riguarda l’audio, invece, su questo tablet troviamo 4 speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria che ha il compito di ottimizzare la resa sonora del device, certificati anche Hi-Res Audio e un microfono.

La batteria ha una capacità di 8.300 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8 arricchito da diverse impostazioni come OS Turbo X, utile per migliorare la gestione delle app in background e Smart Screen Split per gestire in modo più efficiente le operazioni multitasking e le varie applicazioni aperte.

Honor Pad X8a: l’offerta su Amazon

Per comprare l’Honor Pad X8a bisogna spendere 169,90 euro, tuttavia grazie all’offerta Amazon in occasione del Black Friday 2024 il prezzo scende fino a 119,90 euro (-29%, -50 euro), uno sconto davvero da non lasciarsi scappare, che permette di portare a casa un tablet molto interessante risparmiando qualcosa sul prezzo finale.

