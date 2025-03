Honor Pad X8a, con il doppio sconto su Amazon l'affare è assicurato

Fonte foto: Honor

Nel segmento dei tablet low-cost spicca sicuramente l’Honor Pad X8a è un prodotto sviluppato per gli utenti che hanno bisogno di un device per l’intrattenimento e l’utilizzo quotidiano tra navigazione in rete, social e piattaforme di streaming, rappresentando totalmente l’idea di "device da divano", da utilizzare al posto di un ben più ingombrante notebook o di uno smartphone, con il suo schermo troppo piccolo.

Semplice, robusto e dal prezzo davvero contenuto questo prodotto è disponibile in super offerta su Amazon, con un doppio sconto che porta il prezzo finale poco sopra i 120 euro. Un’occasione irripetibile, che non può essere assolutamente ignorata.

Honor Pad X8a – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Honor Pad X8a: scheda tecnica

Honor Pad X8a ha un display TFT LCD che misura 11 pollici, ha una risoluzione FHD (1.200×1.920 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Lo schermo è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, che attesta che questo device è in grado di regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB tramite una scheda microSD. Presente anche la funzione Honor RAM Turbo che permette di ottenere altri 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria interna.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 5 MP e una fotocamera anteriore di nuovo da 5 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet semplificandone l’uso in orizzontale.

Tra le connessioni a disposizione ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio è composto da quattro speaker certificati Hi-Res Audio con Honor Histen, una tecnologia proprietaria che consente di ottimizzare la resa sonora del device, e da un microfono.

La batteria ha una capacità di 8.300 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8 che comprende anche diverse funzioni aggiuntive molto interessanti come OS Turbo X, per la gestione delle app in background e Smart Screen Split per le operazioni multitasking e le varie applicazioni aperte.

Honor Pad X8a: l’offerta su Amazon

Honor Pad X8a presso rivenditori di terze parti ha un costo di 169,90 euro, grazie alle offerte Amazon, però, si scende fino a 149,90 euro (-12%, -20 euro). A questo bisogna aggiungere anche un coupon di sconto di 20 euro con il prezzo finale che scende ulteriormente fino a 129,90 euro.

Honor Pad X8a – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB