Honor Pad X8a, con l'offerta Amazon questo è il tablet perfetto

Fonte foto: Honor

L’Honor Pad X8a è un tablet entry-level, semplice e robusto, pensato principalmente per chi cerca un dispositivo da utilizzare per l’intrattenimento e le varie attività quotidiane, come la navigazione sul web, i social e le piattaforme di streaming.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è sicuramente il display da 11 pollici certificato TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, che garantisce agli utenti una buona esperienza visiva, ideale anche per un utilizzo prolungato del device. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 che grazie ai 4 GB di RAM consente un utilizzo fluido del dispositivo, garantendo agli utenti buone prestazioni per le operazioni meno impegnative di tutti i giorni.

Grazie alle offerte su Amazon, portare a casa questo device è un po’ più semplice e grazie al doppio sconto sulla piattaforma il prezzo finale scende sotto i 130 euro.

Honor Pad X8a – Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 4/128 GB

Honor Pad X8a: scheda tecnica

Honor Pad X8a ha uno schermo TFT LCD da 11 pollici, con risoluzione FHD (1.200×1.920 pixel) e refresh rate fino a 90 Hz. Presenti le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, a garanzia di basse emissioni di luce blu e TÜV Rheinland Flicker-Free, con questo tablet capace di regolare in automatico la luminosità in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a 3000 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione interna, che l’utente può espandere fino a 1TB acquistando una scheda microSD. Non manca la funzione Honor RAM Turbo che permette di ottenere altri 4 GB di RAM virtuale attingendo alla memoria del dispositivo.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 5 MP e da una fotocamera frontale sempre da 5 MP, posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio comprende quattro speaker con Honor Histen, la tecnologia proprietaria sviluppata per ottimizzare la resa sonora del device, certificati anche Hi-Res Audio e un microfono.

La batteria è da 8.300 mAh con ricarica cablata da 22,5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8 che, per questa versione, ha diverse funzioni aggiuntive come OS Turbo X, che migliora la gestione delle app in background e Smart Screen Split per una gestione più efficiente delle operazioni multitasking e le varie applicazioni aperte.

Honor Pad X8a: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino dell’Honor Pad X8a presso rivenditori di terze parti è di 169,90 euro. Approfittando, però, delle offerte Amazon per le prossime ore si scende fino a 149,90 euro (-12%, -20 euro) a cui bisogna aggiungere un ulteriore coupon di sconto di 20 euro offerto dal colosso dell’e-commerce, che porta il prezzo finale a 129,90 euro.

