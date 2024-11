Honor, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: prezzo bassissimo

Fonte foto: honor

C’è una nuova offerta che sta catturando l’attenzione in questi ultimi giorni. Parliamo della promo disponibile per l’Honor X8b, smartphone lowcost del produttore cinese disponibile su Amazon al minimo storico a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto del 37% risparmi ben 100 euro su quello di listino e per uno smartphone che costa veramente poco si tratta di uno sconto elevato. Lo smartphone è uno dei più venduti sul sito di e-commerce e ti suggeriamo di approfittare dell’offerta il prima possibile.

Lo smartphone di Honor vale molto più di quanto lo paghi. La scheda tecnica è molto equilibrata e lo rende uno dei migliori telefoni che puoi acquistare in questa fascia di prezzo. A spiccare è sicuramente il comparto fotografico grazie a un sensore principale da 108 megapixel e una selfie camera da 50 megapixel. E non manca una batteria a lunga durata che ti dimenticherai di doverla mettere sotto carica.

Honor X8b – nero

Honor X8b – verde

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi l’Honor X8b in promo a un prezzo di 169,90 euro, merito dello sconto del 37% che trovi su Amazon. Per questo smartphone economico di Honor si tratta del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e hai tutto il tempo per testarlo.

Honor X8b – nero

Honor X8b – verde

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

L’Honor X8b è uno smartphone sorprendente. Poco tenuto in considerazione quando si va alla ricerca di un telefono lowcost, in realtà è uno dei migliori in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone incarna alla perfezione la filosofia dell’azienda cinese, tornata protagonista sul mercato con dispositivi con un elevato rapporto qualità-prezzo. La scheda tecnica si basa sull’affidabile processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per salvare foto, video e installare tutte le app che vuoi. Ottimo anche lo schermo AMOLED da 6,7 pollici con la luminosità che tocca picchi fino a 2.000 nit. Honor ha pensato anche alla tua salute: il display protegge gli occhi dalle fastidiose luci blu anche dopo un utilizzo intenso.

A dispetto di quanto possa far pensare il prezzo, l’Honor X8b ha anche un buon comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel con il quale scattare e registrare ottime foto e video. La selfie camera, invece, è da ben 50 megapixel, un unicum in smartphone così economici. Nell’app per le foto trovi anche tanti filtri che puoi utilizzare per migliorare effetti e ombre.

Chiudiamo con una batteria che è una garanzia: la capacità da 4500mAh ti accompagna fino a fine giornata. Insomma, uno smartphone che costa poco, ma che risulta essere super affidabile nella vita di tutti i giorni.

Honor X8b – nero

Honor X8b – verde