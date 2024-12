Honor, questo è lo smartphone lowcost da comprare oggi: prezzo in picchiata

Fonte foto: honor

Natale è passato, ma non passano mai di moda le offerte su Amazon. Anche in questi ultimi giorni dell’anno è possibile fare degli ottimi affari sul sito di e-commerce e il merito è delle nuove promo appena lanciate. Una di queste riguarda l’Honor X8b, smartphone medio di gamma che oggi trovi al minimo storico e a un super prezzo. Lo paghi meno di 180 euro, ma il suo valore reale è molto più alto grazie a una scheda tecnica equilibrata e con ottime componenti.

Rispetto a tanti altri dispositivi che trovi sul mercato, l’Honor X8b si contraddistingue anche per un design raffinato e riconoscibile. Design che fa da corredo a display ampio e con una luminosità elevata. Ottimo anche il comparto fotografico composto da un sensore principale da ben 108 megapixel, fotocamera che solitamente non trovi in telefoni con un prezzo così basso. Prestazioni sempre al top e una batteria che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Cosa chiedere di più a questo prezzo?

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo al minimo e super sconto per l’Honor X8b. Da oggi trovi lo smartphone in offerta su Amazon a un prezzo di 179,90 euro, con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di circa 100 euro e puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Lo smartphone di Honor è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni.

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

Cosa salta immediatamente all’occhio appena vedi l’Honor X8b? Il design. L’azienda cinese ha fatto un ottimo lavoro e ha reso questo smartphone lowcost bello da vedere, ma soprattutto funzionale. Nella parte alta dello schermo, infatti, è presente una piccola "capsula magica" con all’interno la fotocamera frontale e i sensori, e che all’occorrenza si può ingrandire per mostrare le informazioni principali sulle app che stai utilizzando. Funzionamento simile alla Dynamic Island presente sull’iPhone 16. Innovazione tecnologica che per la prima volta vediamo su uno smartphone Android.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’Honor X8b è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto più fluido con le app social e i videogame. Schermo che si contraddistingue anche per la luminosità che tocca un picco di ben 2000 nit e per la certificazione che assicura la cura degli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurata dal processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Honor non ha lasciato nulla al caso, nemmeno il comparto fotografico. Non a caso nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel coadiuvato da un obiettivo da 5 megapixel e da un ultimo sensore da 2 megapixel. Una soluzione versatile e che ti permette di scattare ottime immagini in qualsiasi situazione. La fotocamera frontale, invece, è da 50 megapixel, una rarità per telefoni che costano così poco.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 4500 mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. E con la ricarica veloce hai un boost di energia in pochissimo tempo.

