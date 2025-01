Honor, prezzo stracciato per lo smartphone lowcost: va comprato subito

Fonte foto: Honor

Spendere oltre cinquecento euro per uno smartphone è nella maggior parte dei casi completamente inutile. Se non lo si usa per lavoro, oppure se non si è un appassionato di foto, acquistare un telefono super costoso è controproducente. Anche perché in molte occasioni si trovano delle super offerte nella fascia dei medio di gamma che permettono di fare dei veri affari. Oggi è proprio uno di quei giorni e il merito è dello sconto del 33% disponibile su Amazon per l’Honor X8b, smartphone medio di gamma che oggi trovi allo stesso prezzo di un entry level.

Non stiamo esagerando: il telefono di Honor ha tutto quello che cerchi in un dispositivo che utilizzi quotidianamente e per più ore al giorno. A partire da un ottimo schermo ampio, un buon processore in grado di non andare in difficoltà anche con le app più "complicate" e un comparto fotografico caratterizzato da un sensore principale da 108 megapixel, una rarità in uno smartphone di questa fascia di prezzo. Essendo un telefono molto richiesto la promo potrebbe terminare presto e vi suggeriamo di coglierla al più presto.

Honor X8b: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con un prezzo così basso l’Honor X8b diventa di diritto uno degli smartphone lowcost da comprare oggi. Il telefono è disponibile su Amazon a un prezzo di 179,90 euro con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di quasi 100 euro e la promo si impreziosisce della possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

Acquistando lo smartphone oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove da quando effettui l’ordine). Come la maggior parte degli smartphone venduti su Amazon hai quattordici giorni di tempo per il reso gratuito.

Honor X8b: le caratteristiche tecniche

Non avrà i super poteri degli smartphone più recenti e più costosi, ma l’Honor X8b è un telefono che si difende egregiamente e che è dotato di componenti che non trovi su dispositivi della stessa fascia di prezzo.

La scheda tecnica si caratterizza per un ottimo schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che fa la differenza quando si utilizzano videogame o le app social. La luminosità dello schermo raggiunge un picco di 2000 nit ed è dotato anche di tecnologie avanzate che non affaticano la vista, nemmeno dopo un utilizzo intenso. Lo smartphone si basa sull’affidabile processore Snapdragon 680 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

A dispetto di un prezzo alla portata di tutti, l’Honor X8b è equipaggiato anche di un ottimo sistema fotografico. Nella parte posteriore sono presenti ben tre sensori, di cui una fotocamera principale da 108 megapixel. Obiettivo con cui puoi scattare immagini di ottima qualità in qualsiasi situazione, anche quando c’è poca luce. Stessa qualità che si trova anche nella fotocamera selfie da 50 megapixel.

La batteria da 4500mAh è una garanzia: arrivi a fine giornata senza troppi patemi e si ricarica anche abbastanza velocemente. Insomma, uno smartphone che non cerca mai di deluderti e che trovi anche a un prezzo mai visto prima.

