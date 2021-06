HP presenta il PC leggerissimo: pesa meno di un chilo

HP ha realizzato un PC dal peso veramente contenuto: si chiama HP Pavilion Aero 13 ed è il laptop più leggero finora prodotto dall’azienda statunitense. Leggerissimo, però, non corrisponde a caratteristiche scarne: infatti, il piccolo della casa produttrice può contare su qualità tecniche apprezzabili e un monitor che fa la differenza.

Il nuovo PC portatile di HP funge da punto di incontro ideale tra i consueti portatili dalle dimensioni solitamente più ingombranti e i tablet che, nel corso degli anni, si sono arricchiti di funzionalità tali da far impallidire parecchi dei concorrenti dall’apertura a libretto. Per l’occasione, Hewlett-Packard ha scelto di puntare sulla praticità di utilizzo, intercettando così tutta quella fascia di pubblico che predilige l’aspetto pratico senza per questo voler rinunciare alle prestazioni, soprattutto quando si è in movimento, per motivi di lavoro, studio o semplicemente nel tempo libero.

HP Pavilion Aero 13, specifiche tecniche

Per il suo laptop piuma, HP ha puntato su uno schermo IPS da 13,3 pollici con risoluzione a 2.5K (2,560×1,600 pixels). L’aspect ratio è a 16:10, una misura non particolarmente comune che gli consente di uscire fuori dal coro grazie a un’altezza del display superiore a molti dei modelli in circolazione.

All’interno, invece, troviamo il processore AMD Ryzen 7 5800U e scheda grafica, sempre AMD, della serie Radeon. A ciò si aggiunge un’accoppiata RAM e spazio di archiviazione SSD rispettivamente da 16GB e 512GB. Secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice, la batteria piuttosto capiente e performante, per una durata di 10,5 ore a partire da una carica al 100%

HP Pavilion Aero 13, altre caratteristiche

Di livello sono le casse prodotte da Bang & Olufsen, associate a una tecnologia proprietaria di HP denominata Audio Boost. Ad assicurare la connettività di Pavilion Aero 13 vi è il protocollo Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e una porta USB Type-C da 10Gbps per il trasferimento dei file a velocità super.

Non è tutto, perché sono presenti anche due USB Type-A da 5Gbps ciascuna, una porta HDMI 2.0 e l’alloggiamento per connettore minijack da 3,5 mm combinato per auricolari cablati e microfono. Sullo schermo, poi, vi è la cam da 720p HD dotata di microfono integrato.

HP Pavilion Aero 13, prezzo e mercato di lancio

Con dimensioni pari 297x209x16,9 mm e un peso inferiore al chilo (0,987 grammi, per la precisione), il Pavilion Aero 13 sarà disponibile dal prossimo mese in quattro differenti colorazioni: Ceramic White, Natural Silver, Pale Rose Gold e Warm Gold. Con un prezzo di vendita di 749 dollari (circa 630 euro), in prima battuta verrà proposto per l’acquisto tramite lo shop del sito web ufficiale per il mercato a stelle e strisce, mentre per il resto del mondo bisognerà attendere la decisione di HP.