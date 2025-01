Fonte foto: HP

Tra le proposte più interessante nel segmento dei notebook convertibili c’è l’HP Envy x360 15-fh0002sl che rappresenta la scelta perfetta per chi ha bisogno di un prodotto in grado di unire prestazioni elevate e una grande versatilità.

Dotato di un potente processore AMD Ryzen 7 e di un ampio display touch Full HD da 15,6 pollici, questo 2-in-1 offre agli utenti una grande flessibilità, trasformandosi in pochi istanti da laptop a tablet. Inoltre, grazie alla lunga autonomia e alla ricarica rapida, è la soluzione ideale per garantire la massima efficienza a studenti e professionisti sempre in movimento.

Con l’eccezionale offerta su Amazon, questo notebook può essere acquistato a un prezzo irripetibile che scende sotto gli 800 euro, l’occasione perfetta per fare un investimento intelligente per il lavoro o per lo studio.

HP Envy x360 15-fh0002sl Convertibile, AMD Ryzen 7-7730U, RAM 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon Integrata, Schermo Touch da 15.6” FHD IPS Antiriflesso, Audio B&O, HP Privacy Cam, Windows 11, Metallo, Nero

HP Envy x360: scheda tecnica

L’HP Envy x360 15-fh0002sl ha uno schermo IPS Multi-Touch con tecnologia antiriflesso che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Inoltre, sfruttando l’apposita cerniera, è possibile ruotare lo schermo a trasformare questo dispositivo in un vero e proprio tablet.

Il processore a bordo è un AMD Ryzen 7-7730U a cui si affiancano 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. La scheda video è una ‎AMD Radeon integrata, ottima principalmente per la produttività e lo studio.

Sul fronte delle connessioni troviamo due porte USB-C con Power Delivery, due porte USB-A 3.0, l’HDMI 2.1, il lettore di schede SD e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, c’è il WiFi 6 e il Bluetooth 5.3

Il comparto audio è composto da due speaker realizzati da Bang & Olufsen e una coppia di microfoni dual-array; presente anche la funzione HP Audio Boost, che promette di migliorare la resa sonora dei contenuti in riproduzione. Oltre a questo, sul notebook troviamo anche una webcam da 5 MP con inquadratura automatica compatibile anche con la suite di strumenti di HP per migliorare l’immagine durante videochiamate.

Stando alle dichiarazioni di HP, questo notebook 2-in-1 garantisce un’autonomia che arriva fino a 14 ore e 45 minuti di utilizzo; grazie alla ricarica rapida HP Fast Charge, inoltre, è possibile caricare circa il 50% della batteria in 45 minuti. I dati sull’autonomia insieme a dimensioni contenute (22,9×35,9×1,86 cm) e al peso di 1,82 Kg rendono questo PC la soluzione ideale anche per chi passa molte ore fuori casa e ha bisogno di un dispositivo semplice da trasportare e che non ha bisogno in continuazione di essere collegato alla rete elettrica.

Infine il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

HP Envy x360 15-fh0002sl: l’offerta su Amazon

HP Envy x360 è un ottimo convertibile ha un prezzo di listino è di 949,99 euro, grazie alle offerte su Amazon, però, il prezzo scende a 799,99 euro (-16%, -150 euro) uno sconto molto interessante che rende un po’ più semplice l’acquisto di un notebook 2-in-1.

HP Envy x360 15-fh0002sl Convertibile, AMD Ryzen 7-7730U, RAM 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon Integrata, Schermo Touch da 15.6” FHD IPS Antiriflesso, Audio B&O, HP Privacy Cam, Windows 11, Metallo, Nero