Huawei MateBook D 14 2023 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Fonte foto: Huawei

Huawei aggiorna la sua gamma di notebook giusto in tempo per il Black Friday e l’inizio del periodo di shopping prenatalizio. Da questa settimana, infatti, debutta in Italia il nuovo Huawei MateBook D 14 2023.

Si tratta di una versione aggiornata di uno dei principali notebook Windows 11 di Huawei che, negli ultimi anni, è riuscita a creare una famiglia di portatili di buona qualità, compensando, almeno in parte, l’uscita di scena dal mercato smartphone in Europa.

Huawei MateBook D 14 2023: caratteristiche tecniche

Il Huawei MateBook D 14 arriva sul mercato italiano con un’unica configurazione hardware. Il nuovo modello della gamma MateBook si basa sul processore Intel Core i5-1240P, appartenente alla 12° generazione di processori Intel Core (ricordiamo che è in arrivo la 14°).

Questo processore è realizzato con processo Intel 7 e dotato di una CPU a 12 core, con 4 core Performance e 8 core Efficient, per un totale di 16 Thread e con la possibilità di raggiungere una frequenza massima di 4,4 GHz, con la modalità Turbo.

Il processore ha la grafica integrata Intel Xe con 80 unità di elaborazione. Il consumo base è di 28 W ma il Core i5 è in grado di spingersi fino a 64 W per massimizzare le prestazioni. Bisogna sottolineare che, in altri mercati, il MateBook D 14 2023 è disponibile con i processori Intel Core di 13° generazione e, in particolare, con possibilità di scegliere tra i5-1340P e 17-1360P. Queste versioni, per il momento, non sono disponibili in Italia.

A completare le specifiche del notebook di Huawei troviamo uno schermo IPS da 14 pollici (in 16:10) con risoluzione Full HD e trattamento antiriflesso. Il display ha cornici ridotte (il rapporto schermo/corpo è del 90%) e sono presenti le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e DC Dimming Flicker Free che assicurano la presenza di tecnologie per la protezione degli occhi in caso di uso prolungato.

Il notebook è dotato di 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Una delle novità più interessanti del nuovo MateBook è rappresentata dall’integrazione dell’antenna Metaline Wi-Fi che, grazie a un sistema ottimizzato di protezione dalle interferenze, dovrebbe, a detta dell’azienda, garantire una connessione stabile fino a 270 metri di distanza dal router (senza ostacoli).

Tra le funzionalità aggiuntive del notebook c’è il Super Device, il sistema che consente di collegare il laptop ad altri prodotti Huawei (smartphone, tablet e monitor) con la possibilità di accedere alla Ricerca Intelligente tra dispositivi e ad altre funzioni come il drag and drop da un dispositivo a un altro.

Il notebook integra anche funzionalità di “smart conference” con il riconoscimento tramite AI della voce dell’utente e la riduzione dei rumori ambientali durante le call, funzionalità disponibili non solo tramite i microfoni integrati ma anche quando si utilizzano cuffie (sia wireless che collegate via USB-C).

La batteria è da 56 Wh, la webcam da 720p (posizionata in alto), c’è un sensore di impronte digitali e una buona dotazione di porte (USB-C, USB-A 3.2 Gen 1×1, USB-A 2.0, HDMI e jack da 3.5 mm). La scocca in colorazione Space Gray è realizzata in metallo, con un peso complessivo di 1,39 chilogrammi. Il sistema operativo Windows 11 Home.

Huawei MateBook D 14 2023: prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei MateBook D 14 è disponibile da subito in Italia. Il notebook è già in vendita tramite lo store ufficiale di Huawei, con un prezzo di 799,90 euro. Per la fase di lancio, che terminerà il prossimo 22 di novembre, chi effettuerà l’acquisto del nuovo modello della famiglia MateBook riceverà in omaggio le Huawei FreeBuds 5i, cuffie true wireless dal valore di 89,99 euro.