Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In Cina, Huawei ha svelato il suo primo laptop con display pieghevole: ecco tutte le caratteristiche del modello e le informazioni relative a prezzo e disponibilità

Fonte foto: Huawei

Huawei ha svelato il nuovo MateBook Fold Ultimate Design. Si tratta del primo laptop con display pieghevole realizzato dall’azienda cinese. Il modello in questione utilizza il sistema operativo HarmonyOS nella sua variante destinata ai computer desktop, svelata di recente dalla stessa azienda.

Le caratteristiche del notebook di Huawei

Il nuovo Huawei MateBook Fold Ultimate Design è dotato di un display LTPO OLED da 18 pollici con risoluzione di 3.3K. Non c’è una tastiera fisica e il display ha un rapporto tra le dimensioni di 4:3 e può essere piegato trasformando il dispositivo in un vero e proprio tablet con display da 13 pollici. Il design dovrebbe essere simile a quello del nuovo iPad pieghevole in arrivo il prossimo anno.

La scocca è rafforzata con la fibra di carbonio, per garantire una maggiore resistenza agli impatti. Il pannello ha una luminosità di picco di 1.600 nits e un contrasto di 2.000.000:1 in HDR. Sono disponibili tre varianti cromatiche: Forged Shadow Black, Sky White e Cloud Blue

Il modello ha una cerniera con meccanismo da 285 mm che regola il movimento del display. Da segnalare anche un sistema di raffreddamento a doppia ventola in alluminio diamantato e la presenza di una vapor chamber molto sottile che hanno il compito di regolare la temperatura.

Come accade spesso con i dispositivi di nuova generazione, Huawei non ha fornito dettagli sulle specifiche tecniche. Il laptop con display pieghevole, infatti, può contare su di un processore non specificato e, molto probabilmente, realizzato direttamente da Huawei che, prodotto dopo prodotto, sta migliorando sempre di più i suoi chip.

Il notebook è dotato di 32 GB di memoria RAM (non sono previsti altri tagli, per il momento) e può contare su una memoria SSD da 1 TB oppure da 2 TB. Dal punto di vista software, oltre a HarmonyOS, è presente il sistema per il collegamento rapido ad altri dispositivi Huawei, con la possibilità di gestire fino a quattro connessioni simultanee.

La scheda tecnica si completa con una batteria da 74,69 Wh e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Il notebook pesa 1,16 chilogrammi, senza considerare la tastiera esterna che può essere utilizzata per incrementare la produttività.

I prezzi del laptop di Huawei

Il nuovo Huawei MateBook Fold Ultimate Design sarà commercializzato, per il momento, solo in Cina e andrà ad occupare la fascia alta del mercato e potrebbe contribuire alla crescita del fatturato di Huawei, che nel 2024 ha registrato ottimi risultati.

Il modello è già prenotabile e viene proposto con un prezzo di partenza di 23.999 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 3.300 euro. La versione di partenza ha 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. C’è anche una seconda variante, con 2 TB di SSD, che viene proposta a 26.999 yuan, pari a circa 3.700 euro.